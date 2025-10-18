Samstag, 18. Oktober 2025

Bekommt Altenbach wieder eine Post?

Die Marke von 2000 Einwohnern ist in Sichtweite. Wenn diese überschritten wird, muss die Post laut Gesetz im Ort wieder Präsenz zeigen.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 31 Sekunden
Im ehemaligen Lebensmittelladen von Hermann Pröll war auch eine Postfiliale untergebracht. Foto: Kreutzer

Schriesheim-Altenbach. (hö) Möglicherweise könnte das Dorf wieder eine Postfiliale bekommen. Denn laut Gesetzeslage muss der Dienstleister Deutsche Post in Ortschaften mit mehr als 2000 Einwohnern präsent sein.

Nach Auskunft des Rathauses sind "in Altenbach aktuell 1987 Personen gemeldet. Eine steigende Einwohnerzahl ist möglich." Viel fehlt also nicht mehr, bis die 2000er-Marke

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
