Schriesheim-Altenbach. (hö) Möglicherweise könnte das Dorf wieder eine Postfiliale bekommen. Denn laut Gesetzeslage muss der Dienstleister Deutsche Post in Ortschaften mit mehr als 2000 Einwohnern präsent sein.

Nach Auskunft des Rathauses sind "in Altenbach aktuell 1987 Personen gemeldet. Eine steigende Einwohnerzahl ist möglich." Viel fehlt also nicht mehr, bis die 2000er-Marke