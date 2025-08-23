Hans Beckenbach zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück
Der 64-Jährige muss nach einem Herzinfarkt kürzertreten. Er bereut nichts, aber vor ein paar Jahren hätte er "am liebsten hingeschmissen".
Von Micha Hörnle
Schriesheim-Altenbach. Nach über 20 Jahren nimmt Hans Beckenbach von der Kommunalpolitik Abschied. Seit 2004 saß der 64-Jährige für die Freien Wähler im Altenbacher Ortschaftsrat, seit 2014 im Gemeinderat. Als Grund gibt er seine Gesundheit an: "Ich hatte einen kleinen Warnschuss mit dem Herz."
Eine ziemliche Untertreibung, denn am 28. April hatte
