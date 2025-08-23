Samstag, 23. August 2025

Plus Schriesheim-Altenbach

Hans Beckenbach zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück

Der 64-Jährige muss nach einem Herzinfarkt kürzertreten. Er bereut nichts, aber vor ein paar Jahren hätte er "am liebsten hingeschmissen".

23.08.2025 UPDATE: 23.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Hans Beckenbach war seit 2004 Altenbacher Ortschafts- und seit 2014 Stadtrat. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim-Altenbach. Nach über 20 Jahren nimmt Hans Beckenbach von der Kommunalpolitik Abschied. Seit 2004 saß der 64-Jährige für die Freien Wähler im Altenbacher Ortschaftsrat, seit 2014 im Gemeinderat. Als Grund gibt er seine Gesundheit an: "Ich hatte einen kleinen Warnschuss mit dem Herz."

Eine ziemliche Untertreibung, denn am 28. April hatte

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
