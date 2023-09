Schriesheim. (web) Die ehrenamtlichen Helfer von der Feuerwehr arbeiten auch, wenn andere frei haben. Und gerade in kleineren Städten wie Schriesheim erfahren sie dafür durchaus Lob und Anerkennung. Aber es gibt auch wieder und wieder Fälle, in denen die Blauröcke mit einer Melange aus Leichtsinn und Anspruchsdenken konfrontiert sind. Diese Problematik belegen die Vorkommnisse rund um ein frei gelegtes Hornissennest am Wochenende im Gebiet am Ölberg.

Vermutlich waren es die Gewitter Ende vergangener Woche: Im Bereich eines Trampelpfads kippte ein Baum um. In dessen unterem Bereich hatten Hornissen ein Nest gebaut. Dieses war nun freigelegt. Die Folge: Die Tiere fühlten sich durch vorbeilaufende Spaziergänger bedroht. "Wir haben am Samstag gegen 13 Uhr von der Leitstelle die Meldung erhalten, dass ein Hornissennest Probleme macht und schon zwei Menschen gestochen worden seien", erklärt Feuerwehrkommandant Oliver Scherer im RNZ-Gespräch. Die Einsatzkräfte taten, was sie konnten beziehungsweise durften. Sie ließen die Insekten laut Kommandant Oliver Scherer in Ruhe, sperrten aber den Pfad von beiden Seiten aus mit Flatterbändern ab und wiesen die Wanderer mit provisorischen Schildern auf die Gefahr hin.

Doch offenbar nahmen viele Passanten die Warnung nicht ernst. "Ich habe schon am Samstag den Eindruck gehabt, dass viele trotzdem dort vorbeigehen wollten", so Scherer. In einem Fall machte diese Form der Selbstüberschätzung den Einsatzkräften dann noch mal Arbeit.

Und doch mussten Rettungskräfte ausrücken, weil eine Passantin von den Hornissen gestochen wurde. Foto: Feuerwehr Schriesheim

Denn die Rettungsleitstelle meldete sich am Sonntag noch einmal: Eine Frau war von den Hornissen attackiert und gestochen worden. Sie reagierte heftig auf den Stich, Notarzt und Rettungsdienst wurden alarmiert. Ob die Frau "nur" Panik bekam oder eine unter Umständen lebensgefährliche allergische Reaktion erlitt, kann und soll die Feuerwehr nicht sagen. Sicher ist, dass bei Notfällen im bewaldeten Schriesheimer Außenbereich ein standardisiertes Vorgehen zum Tragen kommt: Die Feuerwehr, deren Kräfte über Ortskenntnisse verfügen, erkunden das Gelände und lotsen den Rettungsdienst dann zum Einsatzort.

So war es auch dieses Mal: Ein Feuerwehrfahrzeug fuhr voraus, um den Ort des Geschehens zu lokalisieren. Dem zweiten Feuerwehrwagen schloss sich das rettungsmedizinische Fachpersonal an. Die Frau wurde versorgt und zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Ein halbes Dutzend Kräfte der Feuerwehr und noch mal so viele vom Rettungsdienst waren an den Ölberg geeilt.

Einigermaßen ungehalten wurde Feuerwehrkommandant Scherer, als ihn am Sonntag ein Autofahrer anhielt. Dessen Forderung: Die Feuerwehr solle doch bitteschön endlich mal das Hornissennest entfernen. Kein Wunder, dass Scherer nach diesem Wochenende genug hatte vom Thema Hornissen. Passend zur Erntedankzeit wäre aber auch ein bisschen mehr Dankbarkeit für die Arbeit der Feuerwehr angezeigt.