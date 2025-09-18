Sporthalle "Oberes Tal" wird umfassend saniert und modernisiert
Um die Sporthallen-Sanierung voranzutreiben, bat Bürgermeister Matthias Frick die Mitglieder des Gemeinderats zu einer Sondersitzung.
Von Meike Paul
Schönau. Der Schönauer Gemeinderat kam kürzlich zu einer Sondersitzung zusammen. Bürgermeister Matthias Frick hatte das Gremium trotz Urlaubszeit einberufen, um die nächsten Schritte bei der Sanierung und Erweiterung der Sporthalle "Oberes Tal" auf den Weg zu bringen. "Es ist wichtig, dass wir keine Zeit verlieren und die Arbeiten nahtlos weitergeführt
