Schönau. (kis) Es herrschte Rockkonzert- Feeling in der Schönauer Stadthalle. Alessandro Sanchez Mateos von den Schäänauer Buwe gab den Türsteher und ließ auch die drei Herren von "Top Spin" aus Heiligkreuzsteinach passieren.

Der SV Altneudorf, die Buwe und der VfB Schönau wuppten die Bar. Von Wasser bis Longdrinks, mit Bock- oder Rindswurst – bis spät in die Nacht wurden die Besucher