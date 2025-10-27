Montag, 27. Oktober 2025

"Rocktober" feierte furiose Premiere

Ein neues Konzertformat holt Rockbands auf die Bühne der Stadthalle. Cheap Purple und Sunday5 begeistern das Publikum.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Cheap Purple (l.) und Sunday5 (r.) ließen jeweils ihr Herz auf der Bühne in der Schönauer Stadthalle. Dort hatten Schäänauer Buwe, SV Altneudorf und VfB Schönau den „Rocktober“ organisiert. Foto: Seubert

Schönau. (kis) Es herrschte Rockkonzert- Feeling in der Schönauer Stadthalle. Alessandro Sanchez Mateos von den Schäänauer Buwe gab den Türsteher und ließ auch die drei Herren von "Top Spin" aus Heiligkreuzsteinach passieren.

Der SV Altneudorf, die Buwe und der VfB Schönau wuppten die Bar. Von Wasser bis Longdrinks, mit Bock- oder Rindswurst – bis spät in die Nacht wurden die Besucher

