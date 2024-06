Schönau. (cm) Zuletzt war es ruhig um das alte Hallenbad des Klosterstädtchens, das nach der Schließung im Jahr 2008 nur noch eine Ruine ist. Doch am Sonntagabend gab es hier einen Feuerwehreinsatz.

"Wir wurden alarmiert, weil Rauch aus einem der defekten Fenster aufstieg", berichtet Kommandant Andreas Wegehenkel. Am ehemaligen Schwimmbecken loderte ein kleines Feuer, das erstickt werden konnte. "Zeugen haben Kinder oder Jugendliche gesehen, die vor unserem Eintreffen fluchtartig das Gebäude verlassen haben", so Wegehenkel.

Polizeisprecherin Yvonne Schäfer erklärt, dass kein Strafverfahren eingeleitet wurde, da auch kein Sachschaden entstanden sei. Der letzte Polizeieinsatz am Hallenbad sei ein Jahr her. An dessen Stelle könnte übrigens ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden, doch allzu konkret sind die Pläne noch nicht.