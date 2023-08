Schönau. (luw) Ein Monteur ist bei Arbeiten an einer Metzgermaschine schwer verletzt worden. Dies führte zum Einsatz von Hubschrauber, Notarzt und Feuerwehr "In den Kreuzwiesen". Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage der RNZ berichtete, geschah der Arbeitsunfall bei einer Firma, die unter anderem "Metzgereifachmaschinen" vertreibt. Der Alarm ging am Mittwoch um 12.22 Uhr ein, nachdem der Arm eines Monteurs in einer "Enthäutungsmaschine" eingeklemmt worden war. "Wir wurden für die technische Rettung gerufen, aber ein Arbeitskollege des Mannes hat die Maschine bereits vor unserer Ankunft rückwärts laufen lassen", so der Sprecher. Dadurch habe das Unfallopfer seinen Arm aus der Maschine herausziehen können. Die Feuerwehr lobte ausdrücklich: "Die Ersthelfer vor Ort haben sich "vorbildlich verhalten." So übernahmen die Einsatzkräfte die Erstversorgung des Mannes, ehe am nahe gelegenen Festplatz ein Hubschrauber landete. Dieser habe den Verletzten sowie einen Notarzt dann in eine Klinik gebracht. Über den Gesundheitszustand des Mannes war am gestrigen Donnerstag nichts zu erfahren.