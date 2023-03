Weinheim. (web) Bereits vergangene Woche fiel sie auf, die frisch möblierte Terrasse des Schlossparkrestaurants. Die RNZ fragte also bei Juliane Wasser an, deren Team in diesen Tagen viel beschäftigt ist. Sie treffen Kunden, führen Telefonate mit Interessierten, besprechen Menüs und beratschlagen mit den Handwerkern. Doch trotz Sägens, Bohrens und Klopfens sei die Stimmung bestens, teilt die Gastronomin mit. "Wir freuen uns unbändig auf den 1. April, wenn wir endlich die Türen öffnen und den Gästen das Ergebnis unserer Renovierungsarbeiten und die im neuen Outfit strahlenden Festsäle präsentieren können", teilt sie mit.

"Schloss Weinheim – Café-Restaurant und Event-Manufaktur" soll die gute Stube heißen. In der Küche sowie in der Pâtisserie ist seit Mittwoch Hochbetrieb: Die hausgebackenen Kuchen kommen aus dem Ofen, und die Köche setzen die Fonds für die Suppen und Soßen an. Außerdem werden noch die Rabatten begrünt, die die Terrassen säumen. "Unsere Terrassenmöbel haben wir aufgehübscht und mit neuen Möbeln ergänzt", sagt Wasser.

Mit den regulären Öffnungszeiten geht es am Samstag, 1. April, los. Von Mittwoch bis Sonntag ist von 10 bis 17 Uhr Betrieb, abends gibt es Veranstaltungen. Mit dem "Soft-Opening" soll den Gästen die Gelegenheit geboten werden, alles kennenzulernen, während die Gastronomen ihre Arbeitsabläufe prüfen, festigen oder verbessern.

Am 1. Mai gibt es bei schönem Wetter einen "Mai-Family-Day" mit Attraktionen für die ganze Familie auf der Terrasse. "Kulinarisch darf das beliebte Barbecue natürlich nicht fehlen", so Wasser. An das vor vier Jahren auf der Wachenburg ins Leben gerufene und beliebte Musikprogramm will Wasser als ehemalige Burgpächterin unter dem Namen "Schloss live" anknüpfen. Mit 17 Veranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen, Konzerten und "Kunst gegen Bares" soll es ein breit aufgestelltes Kulturprogramm geben.

Ab Mai ist die Picknick-Saison eröffnet. Die Picknicker ordern online ihren individuell zusammengestellten Picknick-Korb. Dieser wird mit den ausgewählten Speisen und Getränken gegen Pfand an die Ausflügler ausgegeben. Wasser ist optimistisch: "Für dieses Jahr haben wir schon Hochzeiten, Tagungen und Firmenfeiern im Auftragsbuch."