Freitag, 19. September 2025

Plus Schleichverkehr, Gehwegrasen, Bodenwellen

Was in der Schriesheimer Max-Planck-Straße schief läuft

Die Anwohner berichten beim Vor-Ort-Termin mit der Grünen Liste von vielen Problemen.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 23 Sekunden
Die Grüne Liste traf sich am Mittwochabend mit etwa 25 Anwohnern aus der Max-Planck-Straße, um über die Verkehrsprobleme rund ums Schulzentrum zu sprechen. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Da sage einer mal, dass ein bisschen Courage und ein RNZ-Artikel nichts bringen: Es war Silvia Weisbrod, die als Anwohnerin den Stein ins Rollen brachte: Sie regte sich über die Verkehrsverhältnisse in der Max-Planck-Straße auf – und traf damit einen Nerv.

Denn bei einem Vor-Ort-Termin, den die Grüne Liste am Mittwochabend – animiert

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
