Von Micha Hörnle

Schriesheim. Da sage einer mal, dass ein bisschen Courage und ein RNZ-Artikel nichts bringen: Es war Silvia Weisbrod, die als Anwohnerin den Stein ins Rollen brachte: Sie regte sich über die Verkehrsverhältnisse in der Max-Planck-Straße auf – und traf damit einen Nerv.

Denn bei einem Vor-Ort-Termin, den die Grüne Liste am Mittwochabend – animiert