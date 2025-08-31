Zwischen Schlaglöchern, Kerwe und Zukunftsplänen
Als Ortsvorsteher prägt Patrick Schulz die Geschicke des Wieslocher Stadtteils Schatthausen. 2024 wurde er gewählt.
Von Melanie Fischer
Schatthausen. Wenn Patrick Schulz in seinem Büro in der Ortsverwaltung Schatthausen Platz nimmt, schweift sein Blick automatisch ein paar Meter weiter: Genau gegenüber von seinem Schreibtisch liegt das Trauzimmer. Hell, freundlich, festlich eingerichtet. Im vergangenen Jahr hat er hier drei Paare vermählt – eine Ehre, wie er sagt.
Er schätzt
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+