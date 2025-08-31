Von Melanie Fischer

Schatthausen. Wenn Patrick Schulz in seinem Büro in der Ortsverwaltung Schatthausen Platz nimmt, schweift sein Blick automatisch ein paar Meter weiter: Genau gegenüber von seinem Schreibtisch liegt das Trauzimmer. Hell, freundlich, festlich eingerichtet. Im vergangenen Jahr hat er hier drei Paare vermählt – eine Ehre, wie er sagt.

Er schätzt