Sandhausen. (luw) Nach über einem Jahr der Vakanz hat die Kämmerei der Gemeinde wieder eine Leiterin: Melissa Steinert hat die Nachfolge von Kevin Weirether angetreten, der bekanntlich zum Bürgermeister Neulußheims gewählt worden war. Steinert war zuvor eineinhalb Jahre als Kämmerin der Gemeinde Walheim im Landkreis Ludwigsburg tätig. Sozusagen als "Einstand" stellte die 23-Jährige nun im

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote