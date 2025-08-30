Samstag, 30. August 2025

Plus Sandhausen

Neue Kämmerin meldet besseres Haushaltsdefizit

Melissa Steinert übernimmt die Kämmerei in Sandhausen. Erste Zahlen zeigen ein niedrigeres Defizit als geplant, doch künftige Ausgaben bleiben eine Herausforderung.

30.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 45 Sekunden
Melissa Steinert. Foto: Gemeinde

Sandhausen. (luw) Nach über einem Jahr der Vakanz hat die Kämmerei der Gemeinde wieder eine Leiterin: Melissa Steinert hat die Nachfolge von Kevin Weirether angetreten, der bekanntlich zum Bürgermeister Neulußheims gewählt worden war. Steinert war zuvor eineinhalb Jahre als Kämmerin der Gemeinde Walheim im Landkreis Ludwigsburg tätig. Sozusagen als "Einstand" stellte die 23-Jährige nun im

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
