Plus Sandhausen

Eine Anzeige in der RNZ führte zu diesem Buch

Traute Altenbockum veröffentlicht ihre Memoiren "Vertrieben ins Glück - Meine Lebensreise". Marliese Wieland machte dies möglich.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Stolz hält Traute Altenbockum das Buch „Vertrieben ins Glück“ in den Händen. Foto: Kreutzer

Dossenheim. (dw) Mit einer Anzeige in der RNZ suchte Traute Altenbockum 2023 jemanden, der nach ihren Schilderungen ihre Lebensgeschichte aufschreibt. Nun ist ihr Buch "Vertrieben ins Glück – Meine Lebensreise" erschienen. Die heute 87-Jährige hatte es ihrem Mann Heinz versprochen, ihre facettenreichen Erlebnisse verschriftlicht zu bewahren.

Flucht und Vertreibung, wie sie auch

