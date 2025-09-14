Dossenheim. (dw) Mit einer Anzeige in der RNZ suchte Traute Altenbockum 2023 jemanden, der nach ihren Schilderungen ihre Lebensgeschichte aufschreibt. Nun ist ihr Buch "Vertrieben ins Glück – Meine Lebensreise" erschienen. Die heute 87-Jährige hatte es ihrem Mann Heinz versprochen, ihre facettenreichen Erlebnisse verschriftlicht zu bewahren.

Flucht und Vertreibung, wie sie auch