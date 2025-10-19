Von Werner Popanda

Sandhausen. Dass der 26. August 2022, an dem sich in der "Gemeinde zwischen Hopfen und Dünen" drei Stunden lang pro Quadratmeter 50 bis 70 Liter Regenwasser ergossen, vor Ort nicht vergessen ist, zeigte sich im Zulauf zur "Bürgerinformationsveranstaltung zum Starkregenrisikomanagement". In der Tat war der Große Sitzungssaal im Rathaus selten dermaßen gut