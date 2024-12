Sandhausen. (luw) Nächtliches Gebell und Gestank: Anwohner und Passanten haben in den vergangenen Monaten immer wieder über die Zustände in einem Schrebergarten in der "Kirchheimer Mühle" geklagt.

Zeitweise über zehn Kangals – eine bis zu 80 Zentimeter hohe Rasse, die ursprünglich als Hirtenhund in der Türkei gezüchtet wurde – seien hier gehalten worden, hieß es von Augenzeugen. Eine