Gaiberg/Meckesheim/Wilhelmsfeld. (lesa) Dank Kerwen und Straßenfesten waren es hauptsächlich die Blinklichter von Fahrgeschäften und die Festbeleuchtung, die in der Region rund um Heidelberg am Wochenende für Aufmerksamkeit sorgten. Aber vereinzelt kam Blaulicht dazwischen, weil es zu Unfällen und anderen Notlage gekommen war.

> In Gaiberg kam es am Sonntagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Die Polizei berichtet, dass der Fahrer des Autos in seinem Wagen auf der Landesstraße 600 (L 600) von Lingental kommend gegen 5.30 Uhr in Richtung Gaiberg unterwegs war. Die Feuerwehr berichtet, dass das Auto dann wohl etwa auf Höhe des Apfel-Lands nach links in den dortigen Feldweg einbog. Das dahinterfahrende Motorrad prallte dabei ins Auto . "Der Fahrer des Kraftrads wurde abgeworfen und hat sich dabei wohl eine Handgelenksfraktur zugezogen", schilderte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der RNZ. Rettungsdienst und die Feuerwehren aus Gaiberg und Leimen wurden alarmiert. Während der Rettungsdienst den Motorradfahrer versorgte und ins Krankenhaus brachte, sperrten die 32 Feuerwehrleute die Einsatzstelle, leuchteten diese aus und streuten die aus den Unfallfahrzeugen auslaufenden Betriebsmittel ab. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Für die Feuerwehr war um kurz vor 8 Feierabend – zumindest bis sie am Mittag wieder zum Verkehr regeln beim Kerweumzug war ...

> In Meckesheim ging der Alarm der Feuerwehrleute am Samstag mitten im Straßenfest los. Gegen 21.15 Uhr war im Blösenbergweg ein Zimmerbrand gemeldet worden. "Als wir mit dem Löschzug an der Einsatzstelle ankamen, drang Rauch aus der Wohnung", so die Feuerwehr. Mit Atemschutz ging ein Trupp in die Wohnung und fand den Brandherd. Buchstäblich: "In der Küche brannte Essen im Backofen." Der Ofen wurde stromlos gemacht, die Wohnung belüftet und kontrolliert.

> In Wilhelmsfeld musste eine Person am Samstag aufwendig aus dem zweiten Obergeschoss eines Hauses gerettet werden. Um kurz nach 12.15 Uhr wurde deshalb die Feuerwehr als Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. "Vor Ort angekommen erwies sich die Situation auf Grund des engen Treppenhauses als äußerst schwierig", schildert die Feuerwehr den Einsatz. Daher habe man sich entschlossen, die Drehleiter der Feuerwehr Schriesheim anzufordern und für den Einsatz die Straße zu sperren. "Nach dem zügigen Eintreffen der Drehleiter wurde der Patient für den Transport auf eine sogenannte Schleifkorbtrage umgebettet und anschließend sicher und waagerecht nach unten transportiert." Ein Einsatz, der für die Einsatzkräfte vor allem bei hohen Temperaturen wie am Wochenende "kein Zuckerschlecken" ist. Das bemerkten diverse Bürger und stellten kalte Getränke. "Diese Aufmerksamkeit hat uns sehr gefreut und bestärkt."