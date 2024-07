Rettigheim. (arb) Die Sanierungsarbeiten der Friedhofstraße, Bergstraße und Östringer Straße schreiten stetig voran und nähern sich der Endphase, wie die Verwaltung der Gemeinde Mühlhausen mitteilt.

Im nächsten Schritt seien Asphaltierungsarbeiten in drei Abschnitten geplant. Zunächst soll die Bergstraße fertiggestellt werden und zwar zwischen Montag, 15. Juli, und Freitag, 19. Juli; in dieser Zeit könnten die Anwohner den Parkplatz am Friedhof nutzen. Für Mittwoch, 17. Juli, sei die Asphaltierung der Friedhofstraße geplant. Nach Fertigstellung der beiden Straße würde zwischen Montag, 22. Juli, und Freitag, 26. Juli, die Östringer Straße voll gesperrt.

Die Anwohner, so teilt es die Verwaltung mit, werden gesondert von der ausführenden Firma über den aktuellen Zeitraum der Sperrungen informiert.