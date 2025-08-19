Von Konrad Bülow

Rettigheim. Zu Beginn der Beratungen zum Tagesordnungspunkt über die nordwestliche Ortserweiterung Rettigheims warf Bürgermeister Jens Spanberger im Gemeinderat die Frage auf, was denn die Stärken Mühlhausens seien.

Hohe Gewerbeeinnahmen bekomme die Kommune nicht, auch sei sie kein bekanntes Tourismusziel. "Unsere Stärke ist das Wohnen. Wir sind