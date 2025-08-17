Von Rüdiger Busch

Mudau/Heiligkreuzsteinach. Die Zahl ist besorgniserregend: Nur noch rund 1000 junge Menschen pro Jahr starten in Deutschland eine Ausbildung zum Fleischer. 1997 wurden noch 4404 Ausbildungsverträge im Fleischerberuf abgeschlossen.

Während bundesweit der Frauenanteil der Auszubildenden bei rund fünf Prozent liegt, schaffte der