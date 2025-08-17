Weiblicher Nachwuchs für die Metzgerei
Sophie Neumann ist in Mudau zur Fleischerin ausgebildet worden. Nur noch wenige junge Menschen ergreifen diesen Beruf.
Von Rüdiger Busch
Mudau/Heiligkreuzsteinach. Die Zahl ist besorgniserregend: Nur noch rund 1000 junge Menschen pro Jahr starten in Deutschland eine Ausbildung zum Fleischer. 1997 wurden noch 4404 Ausbildungsverträge im Fleischerberuf abgeschlossen.
Während bundesweit der Frauenanteil der Auszubildenden bei rund fünf Prozent liegt, schaffte der
