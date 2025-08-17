Sonntag, 17. August 2025

zurück
Plus Mudau/Heiligkreuzsteinach

Weiblicher Nachwuchs für die Metzgerei

Sophie Neumann ist in Mudau zur Fleischerin ausgebildet worden. Nur noch wenige junge Menschen ergreifen diesen Beruf.

17.08.2025 UPDATE: 17.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 39 Sekunden
Sophie Neumann aus Heiligkreuzsteinach hat sich für einen Beruf entschieden, der für eine junge Frau eher ungewöhnlich ist: Sie ist Fleischerin aus Überzeugung. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Mudau/Heiligkreuzsteinach. Die Zahl ist besorgniserregend: Nur noch rund 1000 junge Menschen pro Jahr starten in Deutschland eine Ausbildung zum Fleischer. 1997 wurden noch 4404 Ausbildungsverträge im Fleischerberuf abgeschlossen.

Während bundesweit der Frauenanteil der Auszubildenden bei rund fünf Prozent liegt, schaffte der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.