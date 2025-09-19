Reilingen. (pol/sake) Zwischen Reilingen und Hockenheim ist am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr ein Betonmischer bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße L723 umgekippt. Das meldet die Polizei.

Ein 54-jähriger Fahrer eines Betonmischers befuhr die L723 von Hockenheim kommend in Richtung Reilingen. Das Fahrzeug kam leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, den Betonmischer auf die Fahrbahn zurückzulenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte um.

Der Betonmischer kam quer auf der L723 liegend zum Stillstand. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Für die Dauer der Bergung des Fahrzeugs sowie der Fahrbahnreinigung musste die L723 vorübergehend gesperrt werden. Um 20.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Hockenheim.

Update: Samstag, 20. September 2025, 11.31 Uhr