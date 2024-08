Region Wiesloch. (arb) Die Region Wiesloch blieb nahezu verschont. "Wir haben keine nennenswerten Schäden zu melden", erklärte der Abwassser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW) auf Nachfrage zu den Folgen der Unwetter am Dienstagabend.

Während heftige Winde und Regenfälle im Raum Bruchsal zu ausgepumpten Kellern, Wassersparmaßnahmen und eingeschränkter Verfügbarkeit von Strom geführt hatten, musste nur in St. Leon-Rot die Freiwillige Feuerwehr ausrücken, um einen Keller auszupumpen.

Noch am Dienstagabend, teilt die gemeinsame Wehr St. Leon-Rots mit, seien die Feuerwehrleute zu einem Einsatz alarmiert worden. In einem Mehrfamilienhaus in der Neuen-Heimat-Straße war Wasser in einen Keller gelaufen.

Mehrere Zentimeter hoch und auf nahezu der gesamten Kellerfläche habe das Wasser gestanden. Die Einsatzkräfte hätten der Wehr zufolge mehrere Wassersauger eingesetzt, um das Wasser aufzusaugen und aus dem Keller zu pumpen. Der Einsatz dauerte bis kurz vor Mitternacht an.

Abgesehen davon war es in der Region ruhig. "Alles ist im Regelbetrieb weitergelaufen", so der AHW. Die Melder hätten zwar angeschlagen, allerdings, ohne dass dabei eine Gefahr bestanden hätte. "Wir hatten keine Wasserübertritte."