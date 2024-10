Region Wiesloch. (kbw) Ein Hornissennest in einem Baum am Grenzweg hat in Rot für Aufregung gesorgt: Es handelt sich offenbar um eine Brutstätte der als invasiv geltenden Asiatischen Hornisse. Die großen Insekten werden vor allem als Bedrohung für Bienenvölker angesehen.

Ordnungsamtsleiter Markus Holub teilte mit, er habe bereits einen Schädlingsbekämpfer mit der Beseitigung des Nestes beauftragt. Der Fachmann werde die Aufgabe in den kommenden Tagen erledigen. Dieser habe schon Bescheid gewusst: Das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe hatte dem Schädlingsbekämpfer demnach bereits von sich aus den Auftrag erteilt, als die am 19. Oktober dokumentierte Sichtung des Nestes gemeldet wurde.

Es handele sich um den zweiten Einsatz in St. Leon-Rot in kurzer Zeit: Zuletzt habe der Schädlingsbekämpfer Asiatische Hornissen entfernen müssen, die sich in einem Insektenhotel in der Mönchsbergschule in St. Leon eingenistet hatten, berichtete Holub. Wie eine Sprecherin des Regierungspräsidiums bestätigte, hat sich der beauftragte Fachmann das Nest am Grenzweg bereits vor Ort angesehen.

Die Asiatischen Hornissen breiten sich immer weiter aus, wie eine Übersichtskarte der baden-württembergischen Landesanstalt für Umwelt zeigt, auf der die Funde dargestellt werden. Vom vergangenen Wochenende datiert auch die Sichtung eines solchen Hornissennestes in der Walldorfer Sudetenstraße. Auch in Rettigheim und Wiesloch wurden schon Nester gefunden. Hinzu kommen Meldungen über Sichtungen einzelner Tiere aus fast allen Kommunen in der Umgebung.

2014 wurde in Waghäusel erstmals eine Asiatische Hornisse in Deutschland gemeldet. Nach Daten des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurden im Jahr 2022 noch 15 Nester im Regierungsbezirk gemeldet, 2023 waren es dann schon 607, im laufenden Jahr – stand Montag – 691 Nester.

Eine Verordnung der europäischen Union hat die Asiatischen Hornissen, die sich zu etwa 70 Prozent von Bienen ernähren soll, als invasive und gebietsfremde Art eingestuft, die heimische Arten verdrängen und so der Biodiversität schaden könnte. Deshalb soll die Ausbreitung dieser Insekten verhindert werden. Sichtungen von Nestern und Einzeltieren sollen an die Landesanstalt für Umwelt gemeldet werden. Die Kosten für die Beseitigung von Nestern übernimmt das Land Baden-Württemberg.

Völlig anders liegen die Dinge bei der Sichtung eines Nestes Europäischer Hornissen. Sie und ihre Nester werden streng geschützt, nur bei triftigen Gründen ist eine Umsiedelung durch ausgebildete Hornissenfachberater möglich.

Asiatische Hornissen sind erkennbar an ihrer schwarzen Brust, der Hinterleib ist dunkel mit gelben Binden. Die Grundfärbung der Europäischen Hornisse ist hingegen rotbraun, der Hinterleib ist gelb mit dunkler Zeichnung, das Gesicht ist ebenfalls gelb.

Info: Meldungen über Sichtungen von Asiatischen Hornissen sind möglich unter lubw.baden-wuerttemberg.de