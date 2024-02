Region Wiesloch. (RNZ) Das Landratsamt bittet um Rücksichtnahme und wendet sich vor allem an alle, die mit dem Auto unterwegs sind: "Fuß vom Gas zum Schutz wandernder Kröten und ihrer Helferinnen und Helfer", lautet der Appell.

Die milde und feuchte Witterung der letzten Tage lockt die heimischen Amphibien aus ihrem Winterquartier. Sobald die Temperaturen in der Nacht über fünf Grad Celsius liegen und es bestenfalls noch regnet, machen sich Frösche, Kröten, Molche und Salamander wieder auf den Weg zu ihren angestammten Laichplätzen, wie das Landratsamt erläutert: Da sie dabei auch Straßen überqueren müssen, erreichen viele Tiere ihr Ziel nicht.

50 Prozent der insgesamt 21 in Deutschland lebenden Amphibienarten wurden mittlerweile als bestandsgefährdet eingestuft, heißt es in der Mitteilung – schwindende Lebensräume, Dürreperioden, aber auch der Straßenkehr machen ihnen zu schaffen. Deshalb die Bitte an die Autofahrerinnen und Autofahrer, abends im Bereich der Wanderstrecken den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und besonders umsichtig zu fahren.

Darüber hinaus sind jetzt auch zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aktiv, die Amphibien einsammeln und über die Straßen tragen. Das Amt hat in diesem Rahmen also Maßnahmen wie Warnleuchten und -schilder angeordnet, sogenannte Geschwindigkeitstrichter, die das Tempo von 70 auf 50 und dann 30 Stundenkilometer senken sollen, Überholverbote oder die Sperrung von ganzen Streckenabschnitten.

Vorsicht ist nun auf diesen Strecken geboten: auf der Straße zwischen Tairnbach und den Dielheimer Aussiedlerhöfen, auf B 39 und K 4271 zwischen Mühlhausen und Tairnbach, im Bereich des Rückhaltebeckens, in der Rauenberger Schlossstraße sowie auf der L 546 zwischen St. Leon und Reilingen, zwischen der Zufahrt zum St. Leoner See und dem Ortseingang St. Leons. Nachts teilweise gesperrt wird zudem die K 4159 zwischen Ochsenbach und Schatthausen.