> David Faulhaber, Bürgermeister von Dossenheim: "Wenn ich richtig was tue, dann führt das auch zu was", erinnert sich Faulhaber an sein Abitur 1996 am Schwetzinger Hebel-Gymnasium. "Es gab andere, denen ist es nur so zugeflogen, ich hab’ richtig was dafür tun müssen", hat Faulhaber großes Verständnis für die Gymnasiasten, die sich intensiv auf die Abiturprüfungen haben vorbereiten müssen. Diese Zeit habe ihn aber fürs spätere Leben geprägt. Dabei geht es ja nicht allein um Sachwissen. "Das versuche ich auch meinen Kindern weiterzugeben." Ganz persönlich hat für ihn das Abitur (Schnitt 2,6) bedeutet, dass er bei der Polizei in die gehobene Dienstlaufbahn einsteigen konnte.

Region Heidelberg. (cm/lew/luw/fhs) Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte eine Abi-Note von "um die 3" , der 31-jährige Finanzminister Danyal Bayaz einen Schnitt von 1,7 – und wie sieht es mit den Vertretern der Schulträger, den Bürgermeistern in den größeren Kommunen rund um Heidelberg, aus? Die RNZ hat anlässlich der aktuell laufenden Prüfungen nach den Erinnerungen der Rathauschefs an ihren Abschluss gefragt.

> David Faulhaber, Bürgermeister von Dossenheim: "Wenn ich richtig was tue, dann führt das auch zu was", erinnert sich Faulhaber an sein Abitur 1996 am Schwetzinger Hebel-Gymnasium. "Es gab andere, denen ist es nur so zugeflogen, ich hab’ richtig was dafür tun müssen", hat Faulhaber großes Verständnis für die Gymnasiasten, die sich intensiv auf die Abiturprüfungen haben vorbereiten müssen. Diese Zeit habe ihn aber fürs spätere Leben geprägt. Dabei geht es ja nicht allein um Sachwissen. "Das versuche ich auch meinen Kindern weiterzugeben." Ganz persönlich hat für ihn das Abitur (Schnitt 2,6) bedeutet, dass er bei der Polizei in die gehobene Dienstlaufbahn einsteigen konnte.

Woran sich Faulhaber aus jenen Tagen spontan noch erinnert? "Ich hatte Erdkunde als Leistungskurs und mir ist im Gedächtnis geblieben, Luv und Lee, das benennt die dem Wetter zu- und abgewandte Seite bei Bäumen." Faulhabers Lieblingsfächer an der Schule waren Sport und Englisch, Chemie weniger.

> Frank Volk, Bürgermeister von Neckargemünd, war von 1977 bis 1986 Schüler des Gymnasiums seiner Heimatstadt. Dieses hieß damals auch noch "Gymnasium Neckargemünd" und ist heute nach dem deutschen Mathematiker und Physiker Max Born benannt.

"Ich habe meine Schulzeit sehr positiv in Erinnerung", sagt Volk und erzählt von regelmäßigen Treffen des einst knapp über 100 Abiturienten großen Jahrgangs, an denen noch heute etwa 75 einstige Schüler teilnehmen und hierfür aus aller Welt anreisen. "Ich denke auch oft an die Zeit des Schulabschlusses zurück", erzählt Volk, der immer wieder beruflich das Gymnasium besucht. "Auch wenn es nach dem Brand und dem Neubau nicht mehr dasselbe Gebäude ist, bin ich ihm noch immer sehr verbunden."

Als Lieblingsfächer nennt Volk Mathematik, Geschichte und Deutsch. Eigentlich habe er auch Journalist werden wollen, doch eine schlechte Deutsch-Note habe diesen Plan verhindert. "Für mich war die Banklehre aber genau die richtige Entscheidung", blickt er zurück. Chemie und Biologie habe er weniger gemocht – ebenso wie Fremdsprachen. Das änderte sich mit seinem Engagement für die Städtepartnerschaft mit Évian-les-Bains in Frankreich. Dem Abitur – Volk absolvierte dieses mit der Note 2,4 – an sich misst Volk keinen allzu hohen Stellenwert bei.

Außer bei seiner Bewerbung für die Banklehre sei er danach nicht mehr gefragt worden. Viel wichtiger sei die Allgemeinbildung, welche die Schule vermittelt habe. "Da haben die Lehrer eine gute Grundlage geschaffen", lobt Volk. Apropos Lehrer: SPD-Langzeitstadtrat Winfried Schimpf war zu Volks Schulzeiten bereits Lehrer am Neckargemünder Gymnasium, die Wege kreuzten sich an der Schule – außer bei Vertretungsstunden – aber nicht.

> Hans D. Reinwald, Oberbürgermeister von Leimen, weiß noch: "Panta rhei" (griech.: "Alles fließt"). "Das kennt jeder", blickt er auf sein Lieblingsfach Griechisch zurück. 1988 hat Reinwald seine Reifeprüfung mit 2,3 am Sankt Paulusheim in Bruchsal bestanden: "Das war eine sehr angespannte Situation", kramt er seine Erinnerungen an die Prüfungszeit damals hervor – und nicht nur für ihn, sondern für die ganze Familie.

Wie auch jetzt, als vor zwei Jahren seine Tochter das Abi machte. Und von der Note hänge ja auch viel ab. "Es ist die Eingangsqualifikation fürs Studium. Ich war damals beim Bund, da gab’s dann einen Bonus", verweist Reinwald auf den Numerus Clausus im Fach Rechtswissenschaft/Jura.

Aber der reine Blick nur auf die Note greife zu kurz, urteilt Reinwald heute: Ein guter Freund sei ein guter Arzt, habe aber schlechte Noten gehabt. Reinwald: "Die Note alleine sagt nichts über die Neigungen eines Menschen aus. Auf diese Weise werden viele rausgefiltert, die doch gut für eine Aufgabe geeignet wären."

> Hakan Günes, Bürgermeister von Sandhausen, hat sein Abitur 2012 am Friedrich-Ebert-Gymnasium Sandhausen absolviert. Der heute 29-jährige Rathauschef hat die Prüfungen in guter Erinnerung. "Wir haben vorher immer gesehen, wie die älteren Jahrgänge ihr Abi gefeiert haben, das war auch Motivation für uns", erzählt er.

Natürlich sei er etwas aufgeregt gewesen. "Aber man hatte immer die letzte Prüfung als Ziel im Blick, danach waren wir alle auf der Neckarwiese." Den "größten Respekt" hatte er vor der Mathe-Prüfung, erzählt Günes. Doch ein "Hassfach" sei das für ihn nicht gewesen: "An Mathe hat mir immer gefallen, dass man hinterher gut gesehen hat, ob man genug gelernt hatte oder nicht."

Auch ansonsten fällt ihm heute kein Fach ein, gegen das er eine besondere Abneigung gehabt hätte. Weniger angespannt gewesen sei er vor den Prüfungen in Englisch und Deutsch: "Da ging es eher ums Schreiben und man wusste, dass es weniger ,richtig und falsch’ gibt, sondern mehr ,gut und schlecht begründet’."

Besonders interessiert habe ihn stets Gemeinschaftskunde. Und am Ende kam die Note 2,8 heraus. "Die Bedeutung des Abis war für mich von Anfang an groß, weil ich studieren wollte", sagt der Jurist: "Das war die erste große Prüfung, auf die man entsprechend stolz war." Die Abinote sei für seinen späteren Werdegang nicht mehr relevant gewesen.

> Joachim Förster, Bürgermeister von Nußloch, hat sein Abitur im Jahr 2000 am Gymnasium in Walldorf absolviert. "Leider nur 3,1", antwortet er auf die Frage nach seiner Abschlussnote.

Darüber, dass er Gemeinschaftskunde als Leistungsfach belegt hat, sagt er rückblickend: "Das hat mich wohl schon etwas auf den heutigen Beruf vorbereitet." Mit einem Augenzwinkern ergänzt der Rathauschef zu Fächern, die ihn geprägt haben: "Da meine damalige Mathe-Lehrerin Marianne Falkner heute bei mir im Gemeinderat sitzt, muss ich auch Mathe sagen. Obwohl ehrlicherweise war dies das schlimmste Fach für mich. Aber das lag nicht an ihr."

Er sei leider nie ein begabter Lerner gewesen. "Ich war immer etwas faul", äußert Förster eine ehrliche Selbstreflexion. Er habe erst nach der Schule verstanden, auf was es ankommt. Eine sehr schöne Schulzeit sei es gewesen. "Vor allem der Austausch mit Amerika, den wir als erste Klasse machen durften, war wunderbar und ich habe heute noch Kontakt zu meinem Austauschschüler", erzählt Förster.

Der Beruf des Bürgermeisters sei "schon sehr vielfältig" und es brauche viele Fachrichtungen. "Daher ist man durch das Abitur auf viele Dinge vorbereitet", meint Förster. Er betont aber auch: "Im Beruf kommt es dann doch meist auf andere Kompetenzen an." Er sei in der Schule beispielsweise nie der Beste gewesen, wenn es darum gegangen sei, ein Thema zu präsentieren. "Heute muss ich das ständig machen und mir macht es viel Spaß", sagt er.

Die Grundlagen habe die Schule gelegt, aber was er wirklich machen will, habe er erst danach gelernt. Förster erinnert an seine Tätigkeit vor der Wahl zum Bürgermeister: "Ich habe Mathe nie so gerne gemocht, aber war dann doch Kämmerer."

> Patricia Rebmann, Bürgermeisterin von Eppelheim: "Meine Note? Die verrate ich nicht", sagt die einstmalige Abiturientin im Jahrgang 1997 am Gymnasium am Kaiserdom in Speyer. Rebmann erinnert sich an ihre Leistungsfächer Biologie, Sozialkunde und Deutsch.

Bei der Prüfungsvorbereitung bewahrte sie ruhig Blut: "Ich bin Minimalistin. Man wusste ja, was alles behandelt worden ist, und man hat drei Lernbereiche vorbereitet und dann ein bisschen gebetet", schmunzelt sie bei ihrer Erinnerung daran, dass sich der "Mut zur Lücke" damals ausgezahlt habe. "Die größte Angst hatte ich vor einer Gedichtbeschreibung.

Und was kam in Deutsch dran? Genau!" Auch wenn aufs Abitur in der Folgezeit Studium und Ausbildung mit wieder neuen Prüfungen folgten, sagt Rebmann über das Abitur im Allgemeinen: "Ich halte es nicht für unbedeutend. Das ist ein Fundament, der Grundstein. Das ist wie beim Hausbau: Da kann ich ja auch nicht auf das Fundament verzichten."