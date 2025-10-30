In diesen "Halloween-Häusern" gibt's Gruseliges und Süßes
Diese Halloween-Häuser und "Gruselgrundstücke" rund um Heidelberg laden Kinder ein. Ein Überblick.
Region Heidelberg. (luw) Immer mehr Menschen laden Kinder und andere Gruselfans an Halloween auf ihre Grundstücke ein. Dort wird teilweise über Wochen alles liebevoll-schauderhaft dekoriert – und nicht selten gibt’s für die mutigen Besucher zum Abschluss jede Menge Süßigkeiten.
Die RNZ gibt einen Überblick über mehrere "Halloween-Häuser" und vergleichbare Gruselorte rund um Heidelberg,