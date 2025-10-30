Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Region Heidelberg

In diesen "Halloween-Häusern" gibt's Gruseliges und Süßes

Diese Halloween-Häuser und "Gruselgrundstücke" rund um Heidelberg laden Kinder ein. Ein Überblick.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 19 Sekunden
Gestalten wie diese gibt es am Freitag vielerorts in der Region zu erleben. Foto: Geschwill

Region Heidelberg. (luw) Immer mehr Menschen laden Kinder und andere Gruselfans an Halloween auf ihre Grundstücke ein. Dort wird teilweise über Wochen alles liebevoll-schauderhaft dekoriert – und nicht selten gibt’s für die mutigen Besucher zum Abschluss jede Menge Süßigkeiten.

Die RNZ gibt einen Überblick über mehrere "Halloween-Häuser" und vergleichbare Gruselorte rund um Heidelberg,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
