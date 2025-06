Region Heidelberg. (red) Viele dürfen sich schon wieder über ein "langes Wochenende" freuen, da am Sonntag und Montag, 8. und 9. Juni, Pfingsten ansteht. Soweit bekannt, haben diese Bäckereien rund um Heidelberg am Sonntag und beziehungsweise oder am Montag geöffnet.

Dossenheim

> Grimminger: Hauptstraße 2, Sonntag und Montag jeweils 7-17 Uhr.



> Meisel: Hauptstraße 27, Sonntag und Montag jeweils 7-17 Uhr.

Eppelheim

> Goldkorn: Schillerstraße 21, Sonntag und Montag jeweils 8-11.30 Uhr.



> Görtz: Seestraße 71 (im Rewe-Markt), Sonntag und Montag jeweils 7.30-12 Uhr.



> Görtz: Hauptstraße 67, Sonntag und Montag jeweils 7.30-17 Uhr.



> Siegel: Hauptstraße 73, Sonntag und Montag jeweils 8-11 Uhr.

Leimen

> Rutz: Rathausstraße 22, Montag 8-11 Uhr.



> Görtz: Stralsunder Ring 25a (im Rewe-Markt), Sonntag und Montag jeweils 7.30-12 Uhr.



> Breiter: St. Ilgen, Philipp-Stumpf-Straße 1, Sonntag 8-16.30 Uhr, Montag 8-11 Uhr.

Lobbach

> Grimminger: Neurott 48-50 (im Penny-Markt), Sonntag und Montag jeweils 7-17 Uhr.

Meckesheim



> Grimminger: Bahnhofstraße 2, Sonntag und Montag jeweils 7-11 Uhr.

Neckarsteinach

> Legron/"Auszeit": Bahnhofstraße 42, Sonntag und Montag jeweils 8-16 Uhr.

Nußloch

> Rutz: Sinsheimer Straße 16, Montag 8-11 Uhr.



> Görtz: Walldorfer Straße 59, Sonntag und Montag jeweils 7.30-12 Uhr.

Sandhausen

> Backstubb: Hauptstraße 123, Sonntag und Montag jeweils 8-13 Uhr.



> Breiter: Bahnhofstraße 12, Montag 8-11 Uhr.



> Grimminger: Hauptstraße 19, Sonntag und Montag jeweils 7-11 Uhr.



> Rutz: Hauptstraße 208 (im Rewe-Markt), Montag 8-11 Uhr.



> Siegel: Hauptstraße 120, Sonntag und Montag jeweils 8-11 Uhr.