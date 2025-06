Eppelheim. (luw) "Eppelheim gegen Krieg, gegen Taurus" lautete ein in Sozialen Netzwerken verbreiteter Aufruf zur Demonstration am Freitag um 14 Uhr am Wasserturm: Diesen hatte eine Frau veröffentlicht, die auf Nachfrage ihren Namen nicht nennen wollte.

Anlass war offenbar der jüngste Luftangriff Russlands auf die Ukraine. Landratsamt und Stadt erklärten am Mittag, dass keine Demonstration angemeldet sei. Tatsächlich war beim Besuch der RNZ vor Ort um 14 Uhr kein Demonstrant erkennbar.

Hinterher erklärte die Frau gegenüber der Redaktion, dass sie selbst da gewesen sei: "Ja, ich war vor Ort und hab brav gewartet. Aber leider kann ein einziger Mensch nichts bewirken, es müssen viel mehr sein." Sie schloss daraus, dass "die Menschen anscheinend keine Angst vor dem Krieg haben". Sie habe aber durchaus Angst, erklärte sie.