Von Philipp Weber

Weinheim. Der 8. Mai 2025 war ein kühler Frühjahrstag. Die rund 70 Protestierenden trugen dicke Pullover, als sie sich am "Kriegerdenkmal" in der Bahnhofstraße versammelten. Grüne, SPD, Die Linke und die Initiative "Nazifreies Weinheim" hatten sich dieses Denkmal ausgesucht, um an das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung Europas vom