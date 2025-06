Ein Schild im Schaufenster weist auf die Schließung hin. Doch „heute“ ist eine Untertreibung: Niemand weiß, ob das Bistro wieder öffnet. Hajnalka Dénes steckte in den letzten zwei Jahren viel Zeit, Energie, Geld und vor allem Herzblut in ihr Bistro „Aubergin“ in der Heidelberger Straße. Nun ist dessen Zukunft hier ungewiss – aber sie will kämpfen. Fotos: Kreutzer