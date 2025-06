Von Anja Hammer

St. Leon-Rot. Wird St. Leon-Rot noch zusätzlich durch Bahngleise zerschnitten? Dieses Damoklesschwert schwebt seit Jahren über der Doppelgemeinde. Und auch wenn es ruhiger geworden ist um das Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe, so ist es nicht vom Tisch. Deshalb hatte die Gemeinde am Mittwochabend zu einer Informationsveranstaltung in den Ratssaal geladen.