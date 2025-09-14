Sonntag, 14. September 2025

Plus Region Heidelberg

Die Schülerzahlen steigen in vielen Orten

Nur wenige Schulen in der Region verzeichnen Rückgänge. Ein Überblick.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 1 Sekunde
Schulkinder nehmen am Unterricht in einer Grundschule teil. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Region Heidelberg. (cm) Die Schulen in der Region verzeichnen tendenziell steigende Schülerzahlen. Dies ergab eine Umfrage der RNZ. Vielerorts ist die Zahl der neuen Erst- und Fünftklässler stabil oder höher als in den vergangenen Jahren, doch es gibt auch Ausnahmen. So ist die Lage an den Schularten:

> Grundschulen: Während zum Beispiel die Theodor-Heuss-Grundschule in Eppelheim

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
