Die Nachfrage nach Bauplätzen ist gesunken
Die meisten Orte im Heidelberger Umland verzeichnen einen Rückgang an Interessenten. Es besteht der Wunsch nach "mehr Verbindlichkeit der Bewerber".
Von Christoph Moll
Region Heidelberg. "Erste Bauplätze müssen wieder zurückgegeben werden" und "Warum der Traum vom Eigenheim immer öfter platzt" – so titelte die RNZ in den vergangenen Jahren über die Auswirkungen steigender Bauzinsen und Baukosten.
Nun zeichnet sich auch angesichts der leicht gesunkenen Zinsen eine kleine Wende ab. Wie eine Umfrage der RNZ bei
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+