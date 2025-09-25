Von Christoph Moll

Region Heidelberg. "Erste Bauplätze müssen wieder zurückgegeben werden" und "Warum der Traum vom Eigenheim immer öfter platzt" – so titelte die RNZ in den vergangenen Jahren über die Auswirkungen steigender Bauzinsen und Baukosten.

Nun zeichnet sich auch angesichts der leicht gesunkenen Zinsen eine kleine Wende ab. Wie eine Umfrage der RNZ bei