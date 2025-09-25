Donnerstag, 25. September 2025

Plus Region Heidelberg

Die Nachfrage nach Bauplätzen ist gesunken

Die meisten Orte im Heidelberger Umland verzeichnen einen Rückgang an Interessenten. Es besteht der Wunsch nach "mehr Verbindlichkeit der Bewerber".

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 41 Sekunden
Im Neubaugebiet „Hummelberg II“ in Mönchzell gab es zuletzt noch freie Bauplätze. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. "Erste Bauplätze müssen wieder zurückgegeben werden" und "Warum der Traum vom Eigenheim immer öfter platzt" – so titelte die RNZ in den vergangenen Jahren über die Auswirkungen steigender Bauzinsen und Baukosten.

Nun zeichnet sich auch angesichts der leicht gesunkenen Zinsen eine kleine Wende ab. Wie eine Umfrage der RNZ bei

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
