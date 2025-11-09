Die Entscheidung in Dossenheim und Schriesheim jetzt im Liveblog
Unsere Reporter berichten am Wahltag ab 17.45 Uhr aus den Rathäusern in Dossenheim und Schriesheim über die Abstimmung der Bürger.
Dossenheim/Schriesheim. (RNZ) Sollen auf dem Weißen Stein auf Dossenheimer und Schriesheimer Gemarkung Windräder errichtet werden? Darum geht es bei einem Bürgerentscheid am 9. November, der parallel in beiden Bergstraßengemeinden stattfinden wird.
Hierzu findet im Vorfeld die zweite Informationsveranstaltung für die Bürger am 23. Oktober statt. Über diese und über die Entscheidung am 9. November berichtet die RNZ im Live-Ticker.
