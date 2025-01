Region Heidelberg. (bmi) Feuchte Luft, Nebel, Frost: Das klingt nicht gerade nach Traumwetter. Es ist aber auch die Rezeptur für Raureif – und der wiederum verwandelt profane Blätter, Äste oder Pfosten in glitzernde Kunstwerke. Dieses Phänomen hat dem Winter rund um Heidelberg wiederholt besonderen Zauber verliehen.

So erscheint der eh’ schon majestätisch über dem Neckartal thronende Dilsberg mit dem "Zuckerguss" der Bäume noch märchenhafter, findet nicht nur Elke Wenz. In der eingeeisten Landschaft hat auch ein Tag ohne Licht seinen Zauber, wie Hannelore Heidens Schnappschuss aus Neckarsteinach zeigt. Von tiefem Winter zeugen komplett vereisten Bäume, Sträucher und Zäune bei Hans-Joachim Schmidt in Gauangelloch. Und der "gezuckerte Winterwald" auf der Höhe bei Lobenfeld versüßte Jochen Barié die Radrückfahrt von der Arbeit.

Klar ist aber auch: Der Mensch braucht Licht – und der "Sonnenzauber" im Spechbacher Wald lässt Sabine Klevenz in Kombination mit eisiger Kälte und gefrorenen Wege das Herz höher schlagen. Und am blauen Himmel eines Wintersonnentages bestaunt Verena Schneider aus Wiesenbach das wie mit dem Lineal gezogene Wolkenband am Himmel. Sonne und Wolken lassen den Tag am Neckargemünder Bahnhof mit einem Feuerwerk der Farben starten, festgehalten von Sabine Heilmann aus Meckesheim. Im Abendrot setzt der Vollmond bei Sonja Link in Dilsberg einem Baum eine besondere Krone auf – und sorgt für nächtliche Idylle am Eppelheimer Wasserturm, wie Marc Böhmann knipste.

Keine RNZ-Leserfotoseite kommt ohne Tiere aus: Besonders, wenn diese so posieren wie die Blaumeise bei Anatoli Sablozki in St. Ilgen. Kamerascheu zeigt sich dagegen der Maulwurf bei Bärbel Schork in Sandhausen – aber auch seine Hügel sind durchaus imposant. Einem "freundlichen Waldmenschen" ist dagegen Inge Rohnacher und Armin Boßerhoff begegnet, die die Schnitzerei im Sandhäuser Wald beglückten – wie die Blüte der Amaryllis in der Wohnung von Roland Rupp in Dilsberg.