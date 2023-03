Tischtennisclub. Flohmarkt rund ums Kind am Samstag, 1. April, von 14 bis 16 Uhr, Einlass für Schwangere bereits um 13.30 Uhr, in der Vierburgenhalle, E-Mail für Anmeldung oder Fragen: flohmarkt-neckarsteinach@web.de

Hofflohmarkt Leimen-Süd. Vorschau auf Stadtteil-Flohmarkt in privaten Höfen, Vorgärten und Garagen, am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 14 Uhr, Anmeldung bis 1. Juli unter der Adresse www.hofflohmaerkte-leimen.de

Hofflohmarkt St. Ilgen. Vorschau auf Stadtteil-Flohmarkt in privaten Höfen, Vorgärten und Garagen, am Samstag, 24. Juni, von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung bis zum 4. Juni unter der Adresse www.hofflohmaerkte-leimen.de

Hofflohmarkt Gauangelloch. Stadtteil-Flohmarkt in privaten Höfen, Vorgärten und Garagen, am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 16 Uhr, Anmeldung bis zum 16. April via Internet unter der Adresse www.hofflohmaerkte-leimen.de

Reitsportverein. Flohmarkt für gutes Gebrauchtes rund ums Pferd und rund ums Kind, auch für Kleidung aller Art, am Samstag, 1. April, von 13 bis 16 Uhr in der Landgrafenstraße mit Kinderschminken und Ponyreiten und Pferdeputz-Station; bei jedem Wetter.

> "Wunder geschehen!" heißt das Konzert, zu dem der Chor "Lust auf Singen" am Samstag ab 19.30 Uhr ins Martin-Luther-Haus einlädt. Die Leitung liegt bei Jeanette Giese und Peter Moss; letzterer tritt auch in einer Band mit Michael Reuter und Willy Ketzer auf. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

> Ein besonderer Gottesdienst findet am Sonntag ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Thema ist "Das Universum und Gott". Erich Noller, Prädikant der badischen Landeskirche im Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach, verbindet "biblische Texte mit dem heutigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gegenwart Gottes", wie es in der Ankündigung heißt. Nach dem Gottesdienst wird zum Gespräch eingeladen.

Region Heidelberg. (bmi/luw) Der April beginnt, und die Burgfeste Dilsberg öffnet ihre Tore: Von hier aus bieten sich fortan wieder atemberaubende Aussichten ins Neckartal. Ganz sicher kein Scherz: Auch darüber hinaus gibt es am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, rund um Heidelberg wieder einiges zu erleben. Ein Überblick:

Bammental

> Ein besonderer Gottesdienst findet am Sonntag ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Thema ist "Das Universum und Gott". Erich Noller, Prädikant der badischen Landeskirche im Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach, verbindet "biblische Texte mit dem heutigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gegenwart Gottes", wie es in der Ankündigung heißt. Nach dem Gottesdienst wird zum Gespräch eingeladen.

> Einen gemeinsamen Frühlingsem­pfang veranstalten der CDU-Kreisverband Rhein-Neckar und der Ortsverband Bammental der CDU am Sonntag um 17 Uhr. Im Multifunktionsgebäude des Schulzentrums steht neben dem Grußwort durch den Kreisvorsitzenden Albrecht Schütte der Vortrag von Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter und Außenpolitiker, im Mittelpunkt.

Dossenheim

> "Wunder geschehen!" heißt das Konzert, zu dem der Chor "Lust auf Singen" am Samstag ab 19.30 Uhr ins Martin-Luther-Haus einlädt. Die Leitung liegt bei Jeanette Giese und Peter Moss; letzterer tritt auch in einer Band mit Michael Reuter und Willy Ketzer auf. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

> "Frühstücksgespräche für Alleinlebende und Interessierte" der evangelischen Kirchengemeinde finden am Samstag ab 10 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Mit Pfarrer Matthias Weber als Referent geht es um Dorothee Sölle unter dem Titel ",Zwischen allen Stühlen’ – Zum Leben und Denken einer streitbaren Theologin". Eine Anmeldung unter Telefon 0 62 21 / 86 65 82 oder unter 0 62 21 / 86 66 53 ist erforderlich.

Hintergrund Flohmaerkte in der Region Dossenheim Arbeiterwohlfahrt (Awo). Frühlings-Flohmarkt "Rund ums Kind" am Sonntag, 2. April, von 12 bis 15 Uhr, Aufbau ab 11 Uhr, Hof der Kurpfalzschule. Bündnis 90/Die Grünen. [+] Lesen Sie mehr Flohmaerkte in der Region Dossenheim Arbeiterwohlfahrt (Awo). Frühlings-Flohmarkt "Rund ums Kind" am Sonntag, 2. April, von 12 bis 15 Uhr, Aufbau ab 11 Uhr, Hof der Kurpfalzschule. Bündnis 90/Die Grünen. Dossenheimer Fahrradbörse für alles "Rund ums Rad" wie Zubehör, auch Rollschuhe und Tretroller bei Rahmenprogramm mit Fahrradwerkstatt, Osterbasteln undE-Bike-Probefahrten, am Samstag, 1. April, von 10 bis 13 Uhr, auf dem Rathausplatz. Leimen Reitsportverein. Flohmarkt für gutes Gebrauchtes rund ums Pferd und rund ums Kind, auch für Kleidung aller Art, am Samstag, 1. April, von 13 bis 16 Uhr in der Landgrafenstraße mit Kinderschminken und Ponyreiten und Pferdeputz-Station; bei jedem Wetter. Hofflohmarkt Gauangelloch. Stadtteil-Flohmarkt in privaten Höfen, Vorgärten und Garagen, am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 16 Uhr, Anmeldung bis zum 16. April via Internet unter der Adresse www.hofflohmaerkte-leimen.de Hofflohmarkt St. Ilgen. Vorschau auf Stadtteil-Flohmarkt in privaten Höfen, Vorgärten und Garagen, am Samstag, 24. Juni, von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung bis zum 4. Juni unter der Adresse www.hofflohmaerkte-leimen.de Hofflohmarkt Leimen-Süd. Vorschau auf Stadtteil-Flohmarkt in privaten Höfen, Vorgärten und Garagen, am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 14 Uhr, Anmeldung bis 1. Juli unter der Adresse www.hofflohmaerkte-leimen.de Neckarsteinach Tischtennisclub. Flohmarkt rund ums Kind am Samstag, 1. April, von 14 bis 16 Uhr, Einlass für Schwangere bereits um 13.30 Uhr, in der Vierburgenhalle, E-Mail für Anmeldung oder Fragen: flohmarkt-neckarsteinach@web.de [-] Weniger anzeigen

> Ihr Frühlingsfest feiern die Kleintierzüchter am Sonntag auf ihrem Vereinsgelände "In den Maßenäckern." Los geht’s um 10 Uhr.

Eppelheim

> Eine kreative Vorlesestunde zum Mitmachen für Kinder ab fünf Jahren gibt es am Samstag ab 10 Uhr in der Stadtbibliothek, Jahnstraße 1. Dabei geht es mit Kunstpädagogin Anja Rathmann um Pablo Picasso und seine Kunst.

> Ihre Frühlingswanderung unternimmt die Wanderabteilung des Turnvereins am Sonntag. Mit Wanderführer Rolf Bertsch geht es auf eine zweistündige Runde über die Ketscher Rheininsel samt anschließender Einkehrgelegenheit. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Hugo-Giese-Platz zur Anfahrt mit dem Auto, Gäste sind willkommen.

> Das Repaircafé im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82, ist am Samstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. "Bringen Sie uns das Teil, und wir versuchen, es kostenlos mit Ihnen zu reparieren", heißt es in der Ankündigung. Auch ein Ansprechpartner für Fragen zu Computer und Handy sowie eine Näh- und Woll-Expertin sind vor Ort.

Leimen

> Eine Kreuzwegprozession veranstaltet die katholische Kirchengemeinde in Gauangelloch am Sonntag um 15 Uhr. Start ist an der Kirche St. Peter. Von dort geht es zum Feldkreuz auf der Höhe zwischen Gauangelloch und Ochsenbach.

> Musik in der Mauritiuskirche gibt es wieder am Sonntag um 18 Uhr zu hören. Bei der Reihe der evangelischen Kirchengemeinde trägt der Auswahlchor der Studentenkantorei Heidelberg Choräle und Orgelwerke von Bach vor. Es begleiten Knut Rössler am Saxophon, Johannes Vogt an der Laute und Konzertleiter Christoph A. Schäfer an der Orgel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

> Das Repaircafé öffnet am Samstag um 14 Uhr im Martin-Luther-Haus im Stadtteil St. Ilgen. Dort bieten Ehrenamtliche an, kaputten Dingen wieder Leben einzuhauchen – oder dies zumindest zu versuchen.

Lobbach

> Kuchen verkauft die evangelische Kirche Waldwimmersbach am Sonntag ab 14 Uhr im Pfarrhaus. Was die süßen Verführungen "to go" einbringen, kommt der Kirchengemeinde etwa für Sonderanschaffungen oder die Jugendarbeit zugute.

Mauer

> Ein Reparatur-Treff der Gemeinde wird am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Mauki-Familientreff, Kirchenstraße 28 bis 32, angeboten. Um Anmeldung per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de oder unter Telefon 0 62 26 / 9 22 00 wird gebeten.

> Über den Menschen der Urzeit informiert der Verein Homo heidelbergensis von Mauer ab sofort und bis Ende Oktober wieder jeden Sonntag. Um 14 Uhr startet am Informationszentrum im Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4 eine öffentliche Führung: Der Zeitenpfad, das Urgeschichtliche Museum und die Sandgrube Grafenrain sind weitere Stationen.

Meckesheim

> Wellfleischessen ist am Samstag beim Kleintierzuchtverein C457 Mönchzell angesagt. Ab 11.30 Uhr werden im Züchterheim frisches Wellfleisch, Bratwürste und Schlachtplatte serviert – solange der Vorrat reicht und bis spätestens 16 Uhr.

Neckargemünd

> Ein Café für Bürger rufen die Freien Wähler ins Leben: Erstmals an diesem Samstag – und künftig einmal im Monat – soll im Nebenraum von "Magyc Soul", Hauptstraße 36, die Gelegenheit zu Gesprächen mit den Kommunalpolitikern bestehen. Das "BürgerInnen Café" öffnet von 10 bis 12 Uhr. Bei jedem Treffen werden Gemeinderäte der Fraktion anwesend sein; Schwerpunktthemen können per E-Mail an info@freie-waehler-neckargemuend.de oder unter Telefon 0 62 23 / 86 58 95 eingereicht werden.

> Die Schadstoffsammlung der AVR findet am Samstag von 8 bis 12 Uhr beim Parkplatz unter der Brücke in der Falltorstraße statt. Am Schadstoffmobil können etwa Pinselreiniger und Rostschutzmittel abgegeben werden, sofern die einzelnen Gebinde nicht schwerer als 20 Kilogramm und nicht größer als 20 Liter sind.

> Die Burgsaison "hoch über dem Neckartal" startet am Samstag. Ab 10 Uhr ist die Burgfeste Dilsberg wieder geöffnet und steht fortan zur Erkundung dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen offen. Ab Mai ist auch ein Gang in den Brunnenstollen wieder möglich. Momentan kann es beim Burgbesuch wegen Sanierungsarbeiten am Treppenturm zu Einschränkungen kommen, wie die zuständigen "Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg" mitteilen.

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag im Alten Rathaus. Von 9.30 bis 12.30 Uhr versuchen sich verschiedene Fachleute wieder an Reparaturen sämtlicher Gegenstände. Das Angebot ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen.

Neckarsteinach

> Ein Abenteuerland-Familiengottesdienst findet am Sonntag ab 10.30 Uhr in der katholischen Kirche statt. Ab 10 Uhr öffnet eine Spielstraße an der Kirche.

Nußloch

> Zu einer Passionsandacht lädt der evangelische Kirchenchor am Samstag ab 18 Uhr in die evangelische Kirche ein. Im Rahmen der Reihe "Nußlocher Orgelkonzerte" sind unter anderem Werke von Franz Schubert und Karl Höller zu hören. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Zum Frühjahrsputz rufen die Initiativen "Nußloch räumt auf" und "Nußloch intakt" am Samstag auf. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Gelände des Bauhofs, wo die Aktion koordiniert wird. Ab 13 Uhr wird zum Beisammensein bei Getränken und Kuchen eingeladen. Wer teilnehmen und die Organisation erleichtern möchte, meldet sich per E-Mail an nussloch- raeumtauf@gmail.com an. Mitzubringen sind Handschuhe, Warnweste, Greifzange, Eimer und ein Behälter für Getränke.

> Ein Motorrad- und Quadslalom- training bietet der Motorsportclub (MSC) Nußloch am Sonntag an. "’Üben, üben und nochmals üben’ heißt die Devise, um unfallfrei durch die Motorradsaison zu kommen", schreibt der MSC, der dazu von 11 bis 16 Uhr auf sein Clubgelände in der Rudolf-Harbig-Straße 1 lädt.

> Zum Jugendnachmittag lädt der Musikverein Feuerwehrkapelle am Sonntag um 16 Uhr ins Feuerwehrhaus. Die Nachwuchsmusiker unterhalten dabei mit Einzelvorträgen und in Form der Jugendkapelle. Auch die Jugend des Musikvereins Sandhausen tritt mit auf.

> Das Heimatmuseum öffnet am Sonntag. Von 14 bis 17 Uhr kann es erkundet werden.

Sandhausen

> Zum Großtauschtag lädt der Briefmarken- und Münzentauschring gemeinsam mit dem Heidelberger "Coin and Stamp Club" am Samstag ein. Bei freiem Eintritt können zwischen 9 und 15 Uhr in der Turn- und Festhalle Münzen, Banknoten, Briefmarken und sonstige postalische Belege bestaunt, erworben und getauscht werden.

Schönau

> Die Hühnerfautei hat ihre Winterpause beendet und ist ab sofort wieder jeden Sonntag für den Publikumsverkehr geöffnet. Das Museum kann von 14.30 Uhr bis 17 Uhr besichtigt werden.

Wilhelmsfeld

> Zum Sommertagszug laden Gemeinde sowie Heimat- und Verkehrsverein am Sonntag ein. Die Teilnehmer mit selbst gebastelten Stecken oder geschmückten Fahrzeugen treffen sich um 13.45 Uhr am Parkplatz an der Ecke Kohlhof- mit Angelhofweg. Ab 14 Uhr verläuft die Strecke dann über Angelhofweg, Alte Römerstraße zum Hirschwald und den dortigen Parkplatz. Im Schützenhaus bewirtet das Restaurant Talblick.