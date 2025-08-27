Zwei Straßen in Rotenberg werden zur Baustelle
Im Knollen und der Weinbergstraße in Rotenberg werden Kanal, Fahrbahn und Gehwege erneuert. Die Arbeiten sollen bis Mitte 2026 dauern.
Von Konrad Bülow
Rotenberg. Absperrgitter, Bauwagen und Bagger prägen dieser Tage das Bild in der Weinbergstraße und Im Knollen in Rotenberg – und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Im Auftrag der Stadt Rauenberg wird die Kanalisation erneuert, im Zuge dessen bringen die Bauarbeiter auch die Fahrbahn und die Gehwege auf Vordermann.
Als Bauende für die
