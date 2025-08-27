Mittwoch, 27. August 2025

Plus Rauenberg

Zwei Straßen in Rotenberg werden zur Baustelle

Im Knollen und der Weinbergstraße in Rotenberg werden Kanal, Fahrbahn und Gehwege erneuert. Die Arbeiten sollen bis Mitte 2026 dauern.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Der obere Bereich der Straße im Knollen ist seit dieser Woche komplett gesperrt. Nachdem eine Wasser-Notversorgung gelegt wurde – erkennbar an der blauen Leitung links im Bild – beginnen nun Tiefbauarbeiten. Foto: Bülow

Von Konrad Bülow

Rotenberg. Absperrgitter, Bauwagen und Bagger prägen dieser Tage das Bild in der Weinbergstraße und Im Knollen in Rotenberg – und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Im Auftrag der Stadt Rauenberg wird die Kanalisation erneuert, im Zuge dessen bringen die Bauarbeiter auch die Fahrbahn und die Gehwege auf Vordermann.

Als Bauende für die

