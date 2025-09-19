Rauenberg. (kbw) Noch prangt das Logo mit dem schwarzen Posthorn auf gelbem Untergrund über dem Schaufenster des Schreibwarengeschäfts in der Rauenberger Hauptstraße. Das Bild täuscht jedoch: Der Laden hat zwar weiterhin geöffnet. Dienstleistungen der Deutschen Post werden dort aber nicht mehr angeboten.

Seit 2015 hatte das Geschäft auch als Postfiliale gedient – als einzige in