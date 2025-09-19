Post kündigt Zusammenarbeit mit Laden-Inhaberin
Vorerst gibt es keine Dienstleistungen des Unternehmens mehr im Ort. Kunden müssen nach Dielheim oder Mühlhausen ausweichen.
Rauenberg. (kbw) Noch prangt das Logo mit dem schwarzen Posthorn auf gelbem Untergrund über dem Schaufenster des Schreibwarengeschäfts in der Rauenberger Hauptstraße. Das Bild täuscht jedoch: Der Laden hat zwar weiterhin geöffnet. Dienstleistungen der Deutschen Post werden dort aber nicht mehr angeboten.
Seit 2015 hatte das Geschäft auch als Postfiliale gedient – als einzige in
