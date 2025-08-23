Eigentlich abrissreife Mannabergschule wird doch saniert
Brandschutzmängel machten die Sanierung der Schule unausweichlich. Für das Vorhaben werden 15 Millionen Euro veranschlagt. Die Stadt hofft auf hohe Zuschüsse.
Von Armen Begic
Rauenberg. Glaubt man den Worten des Architekten Jürgen Roth, ist die Mannabergschule nicht nur sanierungsbedürftig, sondern abrissreif. Nur wegen der möglichen Fördermittel komme eine Sanierung überhaupt infrage. Denn auch die "ungünstige Geometrie" mache das Vorhaben zu einer besonderen Herausforderung. 15 Millionen Euro werden dafür veranschlagt, weshalb
