Samstag, 23. August 2025

Plus Rauenberg

Eigentlich abrissreife Mannabergschule wird doch saniert

Brandschutzmängel machten die Sanierung der Schule unausweichlich. Für das Vorhaben werden 15 Millionen Euro veranschlagt. Die Stadt hofft auf hohe Zuschüsse.

23.08.2025 UPDATE: 23.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 22 Sekunden
Die Mannabergschule in Rauenberg muss grundlegend saniert werden und die Mängel sind noch größer als bislang befürchtet. Nur wegen einer möglicherweise hohen Fördersumme wird der Abriss vermieden. Foto: seb

Von Armen Begic

Rauenberg. Glaubt man den Worten des Architekten Jürgen Roth, ist die Mannabergschule nicht nur sanierungsbedürftig, sondern abrissreif. Nur wegen der möglichen Fördermittel komme eine Sanierung überhaupt infrage. Denn auch die "ungünstige Geometrie" mache das Vorhaben zu einer besonderen Herausforderung. 15 Millionen Euro werden dafür veranschlagt, weshalb

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
Kommentare
