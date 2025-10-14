Von Georg Wipfler

Rauenberg. Kaiserwetter zur Kerwezeit – besser geht’s nicht! Bestes Feierwetter begleitete die Rauenberger und die vielen auswärtigen Besucher über die drei tollen Kerwetage. Dabei war die Kerwemeile in Haupt- und Landfriedstraße eine baustellenfreie Zone, während drumherum Baustellen und Absperrungen regieren.

Eine Steilvorlage zum Feiern gab es