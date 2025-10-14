Dienstag, 14. Oktober 2025

Bei der Winzerkerwe ging es drei Tage hoch her (Fotogalerie)

Die Rauenberger feiern gern. Die Abschaffung der Kurpfälzer Weinhoheiten war das große Thema beim Kerweumzug.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 19:17 Uhr 3 Minuten, 18 Sekunden
Der VFB nahm – wie andere teilnehmende Gruppen auch – beim Kerweumzug die Abschaffung der Kurpfälzer Weinhoheiten aufs Korn. Foto: Jan Pfeifer

Von Georg Wipfler

Rauenberg. Kaiserwetter zur Kerwezeit – besser geht’s nicht! Bestes Feierwetter begleitete die Rauenberger und die vielen auswärtigen Besucher über die drei tollen Kerwetage. Dabei war die Kerwemeile in Haupt- und Landfriedstraße eine baustellenfreie Zone, während drumherum Baustellen und Absperrungen regieren.

Eine Steilvorlage zum Feiern gab es

