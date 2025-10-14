Bei der Winzerkerwe ging es drei Tage hoch her (Fotogalerie)
Die Rauenberger feiern gern. Die Abschaffung der Kurpfälzer Weinhoheiten war das große Thema beim Kerweumzug.
Von Georg Wipfler
Rauenberg. Kaiserwetter zur Kerwezeit – besser geht’s nicht! Bestes Feierwetter begleitete die Rauenberger und die vielen auswärtigen Besucher über die drei tollen Kerwetage. Dabei war die Kerwemeile in Haupt- und Landfriedstraße eine baustellenfreie Zone, während drumherum Baustellen und Absperrungen regieren.
Eine Steilvorlage zum Feiern gab es