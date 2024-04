Rauenberg. (tt) Die Ludwigshafener Bäckereikette "Bäcker Görtz" wird in der ehemaligen Sparkasse-Filiale in Rauenberg an der Ecke von Schönborn- und Wieslocher Straße eine neue Filiale mit Café eröffnen. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf RNZ-Nachfrage.

"Wir von Bäcker Görtz freuen uns sehr, künftig in Rauenberg präsent zu sein", sagte er. Dafür habe man das ehemalige Sparkassengebäude langfristig angemietet. "Geplant ist eine moderne Bäckerei mit Café als Treffpunkt im Ort", so der Sprecher. Derzeit befinde man sich noch in der Planungs- und Genehmigungsphase.

"Einen genauen Eröffnungstermin für die Rauenberger Filiale können wir somit noch nicht nennen", so der Sprecher. Aktuell betreibt das Unternehmen in Malsch, St. Leon-Rot, Wiesloch und Walldorf Filialen.