Herbst-Schlemmerkino lädt an drei Tagen zum Genießen ein
Gezeigt wird im Leutershausener Olympia-Kino diesmal der Film "Ganzer halber Bruder".
Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Es ist wieder Schlemmerkino-Zeit! Wie immer wird diese beliebte Veranstaltung nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Herbst angeboten. Die Akteure sind dieselben wie beim letzten Mal und kommen alle aus Leutershausen.
Love Cooking sorgt für das Entree und das Dessert, Paul Demke (P & D) Catering für den Hauptgang, das Restaurant FantasTisch für
