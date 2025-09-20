Samstag, 20. September 2025

zurück
Plus Radicchio, Rinderbraten und Roland

Herbst-Schlemmerkino lädt an drei Tagen zum Genießen ein

Gezeigt wird im Leutershausener Olympia-Kino diesmal der Film "Ganzer halber Bruder".

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 19 Sekunden
Wiebke Dau-Schmidt, Andreas Höhler, Sabine Strifler, Paul Demke, Achim Sagstetter und Johannes Teutsch (v.li.) freuen sich schon auf viele Schlemmerkino-Fans. Foto: Dorn

Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Es ist wieder Schlemmerkino-Zeit! Wie immer wird diese beliebte Veranstaltung nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Herbst angeboten. Die Akteure sind dieselben wie beim letzten Mal und kommen alle aus Leutershausen.

 Love Cooking sorgt für das Entree und das Dessert, Paul Demke (P & D) Catering für den Hauptgang, das Restaurant FantasTisch für

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.