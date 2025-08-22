Freitag, 22. August 2025

zurück
Plus RNZ-Sommertour

Im Kanu wurden Grenzen überwunden (plus Fotogalerie)

Diese Sommertour auf dem Neckar startete in Hessen und endete in  Baden-Württemberg – als Pause vom Alltag.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 20:00 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
Auf dem Neckar war die Stimmung unter den Sommertouristen bestens. Foto: Moll

Von Christoph Moll

Neckarsteinach/Neckargemünd. Die RNZ-Sommertour auf dem Neckar gehört zu den Klassikern. Seit das Ferienprogramm für Leser zum 75. RNZ-Jubiläum im Jahr 2020 auch auf das Heidelberger Umland erweitert wurde, gehört die Kanutour zwischen Neckarsteinach und Neckargemünd fest zum Programm. Nun feiert die RNZ wieder Jubiläum – nämlich das 80. – und der Ansturm auf das

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.