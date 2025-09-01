Abenteuerliche Landschaften im Nußlocher Steinbruch
Wenn die Natur zurückkommt. Bei der RNZ-Sommertour ging es durch das für die Öffentlichkeit geschlossene Areal.
Von Yannick Hug
Nußloch. Verlassene vor sich hinbröckelnde Gebäude, rostige Stahlbahnen und alte Sprengstoffbunker. Im Kontrast dazu eine sich stetig vorarbeitende Vegetation, Beton, der von üppigem Grün umarmt wird, ein türkisblauer See und Tiere, die man sonst in der Region fast nie zu Gesicht bekommt.
Als ein Experiment könnte man das bezeichnen, was dort hinter
