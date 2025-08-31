Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Eugénie Emich und Alaia Müller strahlen. Mit einem Projekt für Frauen wollen sie sich in Wiesloch selbstständig machen. An einem festen Ort planen sie, regelmäßige Treffen, Kurse, Workshops und Veranstaltungen anzubieten. "Soro Projekt" haben sie ihr Vorhaben getauft, abgeleitet vom französischen Sororité, was übersetzt Schwesternschaft