Sonntag, 31. August 2025

Plus Projekt für Frauen

Mit "Schwesternschaft" zur Selbstständigkeit in Wiesloch

Eugénie Emich und Alaia Müller wollen einen Ort schaffen, an dem Frauen und Familien zusammenkommen.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Eugénie Emich und Alaia Müller wollen einen Anlaufpunkt für Frauen in Wiesloch schaffen, an dem regelmäßige Treffen, Kurse und andere Veranstaltungen stattfinden. „Soro Projekt“ lautet der Titel. Foto: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch. Eugénie Emich und Alaia Müller strahlen. Mit einem Projekt für Frauen wollen sie sich in Wiesloch selbstständig machen. An einem festen Ort planen sie, regelmäßige Treffen, Kurse, Workshops und Veranstaltungen anzubieten. "Soro Projekt" haben sie ihr Vorhaben getauft, abgeleitet vom französischen Sororité, was übersetzt Schwesternschaft

