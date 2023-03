Was Bürgermeister Gänshirt über 2022 sagt und was 2023 ansteht

Von Annette Steininger

Hirschberg. Der Unmut einiger Bürger über die fehlende Beteiligung der Hirschberger Bevölkerung in einer wichtigen Frage ist da; nun könnte es sogar zu einem Bürgerbegehren in Sachen Ortsumgehung kommen. Am Donnerstag vergangener Woche trafen sich nämlich Interessierte, um die Möglichkeiten zu erörtern, "ob und wie dieser schwerwiegende Gemeinderatsbeschluss in Hirschberg noch zu korrigieren ist". Darüber und über die Gründung einer "Interessengemeinschaft Ortsrandentlastungsstraße" informierten die beiden Vertrauenspersonen Sylvia Grüll und Steffen Kunz.

Am 20. Dezember hatte der Gemeinderat mit der Mehrheit der Freien Wähler, der GLH und des Bürgermeisters Ralf Gänshirt den Beschluss gefasst, Pläne für eine Ortsrandentlastungsstraße nicht weiterzuverfolgen. Eine Mehrheit sprach sich auch gegen eine Beteiligung der Bürger aus, beispielsweise durch eine Bürgerbefragung oder einen Bürgerentscheid. Wenn es nun aber nach der Interessengemeinschaft geht, soll es nun zu einem Bürgerbegehren kommen und in dessen Folge zu einem Bürgerentscheid.

Laut Vertrauensperson Grüll waren bei dem Treffen vergangene Woche neun Vertreter der SPD und CDU zugegen, auch die FDP war eingeladen, aber verhindert. Mit den Liberalen möchte man noch sprechen, ob nicht einer von ihnen als dritte Vertrauensperson fungieren wolle. Bekanntermaßen waren CDU und SPD sowohl für die Ortsumgehung als auch für einen Bürgerentscheid.

Die FDP hielt es zwar nicht für sinnvoll, die Pläne weiterzuverfolgen, wäre aber für einen Bürgerentscheid gewesen. "Wir hätten das Thema aber auch ohne den Parteienverbund verfolgt", betont Grüll, selbst stellvertretende Schriftführerin der SPD. Als sie vor acht Jahren in die SPD eintrat, sei einer ihrer Beweggründe die Ortsumgehung gewesen. Als zugezogene Berufspendlerin erfuhr sie schnell am eigenen Leib, wie unangenehm und staubeladen die Verkehrssituation im Ort ist.

"Dieses Thema beschert vielen Hirschbergern schlaflose Nächte – die Sicherheit von Fußgängern, Radfahrern und vor allem Kindern ist permanent durch den Durchgangsverkehr in Hirschberg gefährdet. Staus und kritische Situationen sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die Anzahl der Fahrzeuge, ob Pkw, Motorräder oder Lastwagen ist unerträglich", finden Grüll und Kunz.

Bei Letzterem stößt auf völliges Unverständnis, dass die Bürger bei diesem wichtigen Thema, das die Gemeinde seit gut 70 Jahren beschäftigt, nicht mit ins Boot genommen wurden. "Das ist nicht in Ordnung." Kunz, selbst Beisitzer im CDU-Vorstand, erinnert auch noch mal daran, dass alle Parteien und Wählervereinigungen bis auf die GLH die Verbesserung der Verkehrssituation in Großsachsen in ihren Wahlprogrammen für die Kommunalwahl hatten.

Kunz geht davon aus, dass eine Ortsumgehung zu einer deutlichen Entlastung beitragen würde. Und durch sein Engagement zugunsten eines Bürgerentscheids hofft er, dass er vielleicht zu einer Problemlösung für künftige Generationen beitragen kann.

Aktuell liegt ein Vorschlag für die Fragestellung und für die Kostendeckung bei der Gemeinde. Beraten lassen hat sich die IG hierfür von Edgar Wunder, der schon viele Bürgerentscheide begleitet hat, drunter auch in Hirschberg. Die Interessengemeinschaft hat laut Grüll einen Betrag von 200.000 Euro genannt, zur eventuellen Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens, für das auch Gutachten erforderlich wären. Kunz geht davon aus, dass sie Anfang nächster Woche Rückmeldung von der Gemeinde bekommen. Dann wollen sie mit der Unterschriftensammlung starten, unter anderem in ihrem Umfeld, aber auch an den beiden Edeka-Märkten.

Sie benötigen Unterschriften von sieben Prozent aller Wahlberechtigten, damit Verwaltung und Gemeinderat das Bürgerbegehren für zulässig erklären können. Das sind laut Bürgermeister Ralf Gänshirt 554 Personen (Stand 16. Januar 2023 hatte Hirschberg 7907 Wahlberechtigte ab 16 Jahren). "Wir wollen aber mindestens 600, um auf Nummer sicher zu gehen", so Kunz.

Bis zur Unterschriftenübergabe hat die Interessengemeinschaft laut Gemeindeordnung drei Monate nach Bekanntwerden des Gemeinderatsbeschlusses – hierfür nimmt die Gemeinde den 21. Dezember an – Zeit, also bis 21. März. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die erforderlichen Unterschriften zum gesetzlich festgeschriebenen Termin vorlegen können", so Grüll und Kunz. "Es geht ja um die Durchsetzung unseres demokratischen Mitwirkungsrechts." Innerhalb von vier Monaten nach der Entscheidung des Gemeinderats über die Zulässigkeit oder in Absprache mit den Vertrauensleuten auch später müsste dann der Bürgerentscheid stattfinden. Es wäre der dritte in der Geschichte der Gemeinde. Einen Termin in den Sommerferien will die IG vermeiden, daher könnte es, sollte das Bürgerbegehren erfolgreich sein, nach den Ferien zum Entscheid kommen.

Bürgermeister Ralf Gänshirt reagierte gelassen auf die Bestrebungen: Die Initiative sei ja bereits unmittelbar nach der Sitzung des Gemeinderates am 20. Dezember angekündigt worden "und kommt daher nicht überraschend". Es gebe klare gesetzliche Regelungen zum Ablauf. "Die Verwaltung und ich persönlich werden mit allen Beteiligten konstruktiv zusammenarbeiten, um das Verfahren entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung durchzuführen."