Von Philipp Weber

Weinheim/Region. Auch wenn die warme Jahreszeit derzeit nur schwer in die Gänge kommt, deutet sich ein heißer Sommer an: Auf den Straßen und Plätzen Weinheims wird 2023 wieder gefeiert. Bands treten vor Kneipen, Cafés und Restaurants auf. Im Schlosspark dürfen die Open-Air-Fans der Musik der 1990er huldigen.

Am Waidsee gibt es ein Festival mit Interpreten aus der Region. Und das Café Central hat ebenfalls etwas zu bieten, wenngleich dessen Open-Air-Wochenende inzwischen in Hemsbach stattfindet. Die RNZ hat einige der Attraktionen zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

> Das Waidsee-Festival: Die Veranstaltungsagentur Voice-Art holt von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, den Show-Truck des Rhein-Neckar-Fernsehens ans Waidsee-Ufer. Auf der rollenden Bühne tritt am 29. Juni die Irish-Folk-Band Waiting for Frank auf, die ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Einen Tag später rocken "Running Five" den Badestrand: Der Programmtitel "History of Rock ’n’Roll" sagt alles. Das Finale am 1. Juli bestreiten Gringo Mayer und seine Kegelband, die den Dialekt der Kurpfalz mit Rock und Pop paaren. Tickets gibt es unter www.voiceart-kain.com.

> Die Fête de la Musique: Die Straßenmusikveranstaltung geht am Freitag, 7. Juli, über die Bühnen am Dürreplatz, am Karlsberg, in der Burgenpassage und auf dem Marktplatz. Mehrere Ensembles und Gruppen treten auf. Die Einzelhändler öffnen am Abend ihre Geschäfte mit sommerlichen Angeboten. Natürlich dient die Fete nach französischem Vorbild der Belebung der Innenstadt. Die letztjährige "Fête" erhielt jedoch auch gute Kritiken.

> Die 90er-Party: Eiffel 65, Blümchen, Masterboy, Delgado, Captain Jack und Mr. President: Es sind nur einige der Interpreten aus den 1990ern, die sich am Samstag, 22. Juli, zwei Bühnen im Schlosspark teilen. Das Programm von "Zehn Jahre Sunshine Live – Die 90er Live on Stage" dauert zehn Stunden. Karten gibt es unter www.die90er.de oder beim Hirschberger Konzertveranstalter Demi Promotion (www.demi.de).

> Das Dürreplatzfest: Es gehört zum Wochenende des Weinheimer Herbsts wie der Verkaufsoffene Sonntag: das Dürreplatzfest, das am Samstag, 9. September, stattfindet. Auf der Bühne machen Sweat, Exakt und die Blues-und-Rock-Band The Paraberries Stimmung.

> Das Café Central in Hemsbach: Das Café Central ist mit seinem Open Air ans Hemsbacher Schloss ausgewandert. Aber es bleibt eine Weinheimer Institution. Der viertägige "Hemsbacher Open-Air-Sommer" startet am Donnerstag, 29. Juni, mit Komödiant Piet Klocke. Yarima Blanco und ihr Septett "Son Latino" verbinden am 30. Juni lateinamerikanische Stilrichtungen zu einem Programm voller Energie. Den Festivalsamstag übernehmen am 1. Juli Dr. Woggle and the Radio, Boppin B, Affenfaust und The Paraberries. Die After-Show-Party steigt ab 23 Uhr im "Central". Ein Shuttleservice rollt dann von Hemsbach nach Weinheim. Und am 2. Juli kommt Echo-Preisträgerin Anke Helfrich mit Jazzerin Karolina Strassmayer. Tickets gibt es unter www.cafecentral.de.