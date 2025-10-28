Kismet vermittelte Probleme der Gastarbeiter-Generation
"Die Sprache war immer eine Barriere": Merve Uslu-Ersay gab spannende Einblicke in die Migrationsgeschichte am Beispiel ihrer Familie.
Von Volker Knab
Hirschberg-Leutershausen. In ihren Filmen "Kismet I und II" begibt sich die Mannheimer Filmemacherin Merve Uslu-Ersay auf eine spannende Spurensuche. Die Dokumentationen setzen sich mit der Migrationsgeschichte ihrer Großeltern und Eltern auseinander. Im Olympia-Kino Leutershausen stand die Mannheimerin am Freitag nach der Vorführung den Zuschauern zur