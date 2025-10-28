Von Volker Knab

Hirschberg-Leutershausen. In ihren Filmen "Kismet I und II" begibt sich die Mannheimer Filmemacherin Merve Uslu-Ersay auf eine spannende Spurensuche. Die Dokumentationen setzen sich mit der Migrationsgeschichte ihrer Großeltern und Eltern auseinander. Im Olympia-Kino Leutershausen stand die Mannheimerin am Freitag nach der Vorführung den Zuschauern zur