Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Gleich zwei Paukenschläge gab es bei der Winterfeier des Oldtimerclubs Leutershausen im Hotel "Neues Ludwigstal" in Schriesheim: Es wird dieses Jahr keine Oldtimershow geben, und der amtierende Vorsitzende Klaus Peekel hört auf. Doch bevor er dies bekannt gab, begrüßte er die zahlreich anwesenden Mitglieder und Freunde des Vereins. Danach gedachten sie mit einer Gedenkminute des kürzlich verstorbenen Wolfgang Seitz, der früher sehr aktiv und immer hilfsbereit gewesen war.

Peekel blickte auf die letzte Oldtimershow im Juli 2023 zurück. Leider habe der Wettergott kein Einsehen mit dem OCL gehabt: Es war sehr heiß und schwül, es wurde wenig gegessen und getrunken, von Kaffee und Kuchen ganz zu schweigen. Der Vorsitzende gab bekannt, dass es einen einstimmigen Vorstandsbeschluss gibt, dass in diesem Jahr keine Oldtimershow veranstaltet wird.

Durch die Bautätigkeiten in der Raiffeisenstraße würden sehr viele Stellplätze für die "Oldies" wegfallen. Diese könnten an anderer Stelle nicht aufgefangen werden. Man habe die Befürchtung, dass es mit den Besuchern, die teilweise von weither anreisen, Ärger über nicht vorhandene Plätze gäbe, erklärte Peekel. Allerdings hat der Club vor, an anderer Stelle mit neuem Konzept tätig zu werden. Der Vorsitzende bedankte sich bei seinem Sportwart Werner Neubauer für die schönen und gut organisierten Ausfahrten im letzten Jahr. Beim Ausflug ins Elsass im September hatten die Mitglieder wieder viel Spaß. Dieses Jahr will der Club eventuell einen Ausflug an die Mosel organisieren.

Bei der Winterfeier wurden zudem zwei sehr verdiente und aktive Mitglieder geehrt. Renate und Gerd Becker erhielten für ihre zehnjährige Zugehörigkeit zum Club ein Präsent und eine Urkunde. Peekel informierte danach die Mitglieder, dass er bei der Jahreshauptversammlung am 2. Februar sein Amt zur Verfügung stellen werde und deswegen neu gewählt werden müsse.