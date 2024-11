Von Konrad Bülow

Rauenberg. Neue Radwege und Fahrradstraßen, Piktogramme auf Fahrbahnen, Querungshilfen, neue Beschilderungen und mehr Fahrradabstellanlagen: Ein großes Paket an Maßnahmen soll das Radeln in Rauenberg sicherer und entspannter gestalten. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat ein neues Radverkehrskonzept beschlossen. Es enthält insgesamt 33