Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Das "Winzerfest im Park" war ein Erfolg, so die Bilanz aller Beteiligten. Entgegen der Befürchtungen einiger Winzer, die im Weindorf edle Tropfen ausschenkten, kam es nicht zu einem zweigeteilten Publikum mit Konkurrenzsituation zum Biergarten. Im Gegenteil: Nicht wenige Besucher wussten zu schätzen, dass es im Weindorf ruhiger zuging