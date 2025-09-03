"Die richtige Form" für das Wieslocher Winzerfest
Die Veränderungen bei der Wieslocher Traditionsveranstaltung weckten erst Befürchtungen, doch der Besucherandrang machte sie zum Erfolg.
Von Hans-Dieter Siegfried
Wiesloch. Das "Winzerfest im Park" war ein Erfolg, so die Bilanz aller Beteiligten. Entgegen der Befürchtungen einiger Winzer, die im Weindorf edle Tropfen ausschenkten, kam es nicht zu einem zweigeteilten Publikum mit Konkurrenzsituation zum Biergarten. Im Gegenteil: Nicht wenige Besucher wussten zu schätzen, dass es im Weindorf ruhiger zuging
