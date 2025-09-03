Mittwoch, 03. September 2025

Plus Neues Konzept bewährt sich

"Die richtige Form" für das Wieslocher Winzerfest

Die Veränderungen bei der Wieslocher Traditionsveranstaltung weckten erst Befürchtungen, doch der Besucherandrang machte sie zum Erfolg.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Entgegen einiger Befürchtungen ging das veränderte Konzept mit einem Biergarten und weiteren Angeboten zusätzlich zum Weindorf auf und alle Beteiligten zeigten sich zufrieden. Foto: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Das "Winzerfest im Park" war ein Erfolg, so die Bilanz aller Beteiligten. Entgegen der Befürchtungen einiger Winzer, die im Weindorf edle Tropfen ausschenkten, kam es nicht zu einem zweigeteilten Publikum mit Konkurrenzsituation zum Biergarten. Im Gegenteil: Nicht wenige Besucher wussten zu schätzen, dass es im Weindorf ruhiger zuging

