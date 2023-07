Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ein "schönes Projekt" sei das, sagte Alexander Jakel (SPD) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit Blick auf die geplante Umnutzung einer landwirtschaftlichen Scheune in einen Hofladen nebst Hofcafé im Edinger Grundgewann. Und Jakel fügte ein wenig neidisch hinzu, dass seine Fraktion sich solche Hofcafés mit Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich auch in Neckarhausen wünschen würde.

Es handelt sich bei dem einstimmig bewilligten Bauantrag um ein Vorhaben des Helden-Hofs, weshalb Gemeinderat Helmut Koch (UBL-FDP/FWV) als befangen in den Reihen der Zuhörer Platz nahm. Die RNZ sprach bereits im Juni 2021 mit Dennis Koch über seine Pläne, gemeinsam mit Ehefrau Annika den kleinen, nicht barrierefreien Hofladen aus der Grenzhöfer Straße an einen neuen Standort – angrenzend an den Aussiedlerhof – zu verlegen. Ein Schritt hin zum Generationenwechsel, meinte Dennis Koch damals.

Im Grundgewann soll in der Kubatur einer alten Dreschscheuer ein größerer Hofladen für landwirtschaftliche Direktvermarktung sowie ein Hofcafé mit 40 Sitzplätzen entstehen. Die gesamte Fläche beläuft sich auf rund 208, wovon rund 140 Quadratmeter auf die Verkaufsfläche und das Hofcafé entfallen. Die übrigen Flächen verteilen sich auf Kühlung, Vorbereitung, Technik und Sanitärräume. Das Obergeschoss soll über eine Außentreppe erschlossen werden und dient als Lager für landwirtschaftlich historische Geräte und als Abstellraum.

Insgesamt werden elf Stellplätze für Autos und zehn für Fahrräder nachgewiesen. Darüber diskutierte der Gemeinderat, nachdem Thomas Hoffmann (OGL) die Zahl der Pkw-Stellplätze als zu hoch bezeichnete. Bauamtsleiter Dominik Eberle entgegnete, ihre Anzahl könnte sogar zu niedrig sein. Er verwies in diesem Zusammenhang auf eine Stellungnahme des Straßenverkehrsamts im Kontext der Bauvoranfrage aus dem Jahr 2021. Die Verkehrssituation im Zentrum der Aussiedlerhöfe ist immer wieder Thema – wenn sich Traktoren und Radfahrer begegnen, ist Rücksicht gefragt. Ein Motto, das die Landwirte auch auf den von ihnen befahrenen Wirtschaftswegen aufgesprüht haben.

In den nächsten Jahren soll dann noch der vom Land geplante Radschnellweg parallel zur OEG-Linie in Edingen hinzukommen. "Wir haben deshalb Bedenken", sagte Antonio Trezza (CDU). Es gebe in diesem Bereich immer mehr Verkehr, und der Antragsteller plane nur mit einer Ausweichmöglichkeit. Die soll auf halber Strecke zwischen der Einfahrt zum Feldweg am Bahnübergang verlängerte Bahnhofstraße und dem Grundstück des Antragstellers auf eigenem Boden entstehen. Das Straßenverkehrsamt hat das auch so genehmigt. Bürgermeister Florian König meinte, der neue Hofladen mit Café liege nicht an den bestehenden Hofläden. Und Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV) erklärte, es sei keine große Strecke zwischen dem Bahnhof und dem Hofladen.

Folglich seien hier auch keine "langen Schlangen" zu erwarten. Generell sei es richtig und wichtig, solche Infrastruktur an einen Radweg zu legen. Andreas Daners (SPD) erklärte, er habe bei einer wasserdurchlässigen Oberfläche der Stellplätze, die dann ja auch multifunktional nutzbar sei, kein Problem mit der Anzahl der Stellplätze. Der Bürgermeister betonte zudem, es sei ihm aus Sicherheitsgründen lieber, es gebe ausreichend Stellflächen, um ordentlich parken zu können, als dass Fahrzeuge wild in der Gegend herumstünden und möglicherweise den Radschnellweg tangierten.

Lukas Schöfer (CDU) erklärte, von der rechtlichen Definition her werde der vom Land geplante Radschnellweg kein reiner Radweg werden: "Die Traktoren fahren ja weiter." Generell sei die Vorlage in Ordnung, und sie sei mit dem Straßenverkehrsamt auch so abgestimmt. "Wir stehen dem Projekt sehr positiv gegenüber – das macht den Ort attraktiv", betonte er.

Alle besprochenen Punkte seien lösbar. Rolf Stahl (OGL) widersprach seinem Fraktionskollegen Hoffmann bei der Zahl der Stellplätze: Er denke auch, dass es zu wenige sein könnten. Hoffmann selbst war zufrieden mit der von ihm angestoßenen Debatte – einen wasserdurchlässigen Belag zu fordern, sei ein gutes Ergebnis. Namens der fraktionsfreien Gemeinderäte Gerd Wolf und Ulf Wacker meinte Letzterer, der Gemeinderat trage dem Wandel in der Landwirtschaft Rechnung.